冬至吃湯圓！5家「必比登名店」吃得到　這家鮮肉湯圓賣超過60年

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多年榮獲必比登推介，位於台北延三夜市的施家鮮肉湯圓提供的是客家鹹湯圓，從1960年代路邊攤起家，傳承至第二代的施家鮮肉湯圓走過半世紀。湯圓外皮標榜以圓糯米製作，口感軟Ｑ，內餡選擇黑豬後腿肉製作，鹹鮮有味，並在湯裡加入芹菜、油蔥等增添香氣。
📍御品元冰火湯圓
獲必比登推介，位於通化夜市內的排隊名店，最知名的冰品品項即是「冰火湯圓」，是在刨冰上頭放上芝麻或花生湯圓，再搭上店家自製的檸檬汁或桂花蜜，吃起來爽口噴香，又帶著酸甜風味。不過雖然名為湯圓，但是做法較接近元宵，以古法手搖方式製作。
📍鼎泰豐
鼎泰豐信義店獲必比登推介，通常會提供兩款湯圓料理，糖水芝麻湯圓搭配甜而不膩的糖水，酒釀芝麻湯圓裡的酒釀，帶著自然甜味，蛋花細緻，是許多人到鼎泰豐除了知名小籠包之外，必點的品項。
📍台中新月梧桐
多年獲得必比登推介，冬至通常會推出桂花酒釀湯圓，標榜由餐廳師傅自製的桂花醬、甜酒釀，加上芝麻湯圓，香甜溫潤。有時則是炸湯圓或是紅白小湯圓甜湯。
📍陸園
獲必比登推介，30年經驗的廚師團隊，擅長烹調各式經典江浙菜色。甜點「酒釀桂花芝麻湯圓」除了溫潤甜美的芝麻湯圓與酒香米香外，還灑上桂花花瓣，增添風味。