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7-11、全家開賣「威士忌咖啡」！消基會不爽了：「是在挑戰國法」

▲7-11、全家限定開賣「烈酒咖啡」，買咖啡會附上酒精濃度35%至40％的威士忌，消基會抨擊有鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，認為超商推這款商品「是向國法挑戰」。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11、全家限定開賣「烈酒咖啡」，買咖啡會附上酒精濃度35%至40％的威士忌，消基會抨擊有鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，認為超商推這款商品「是向國法挑戰」。（圖／記者黃韻文攝）

記者周淑萍/綜合報導

超商針對聖誕節開賣「烈酒咖啡」，買咖啡另附一瓶酒精濃度35%至40％的烈酒，消基會今（19）發出聲明，認為超商「咖啡+酒」的促銷組合，有堂而皇之販售、並鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，認為此舉是在向國法挑戰。對此，全家表示，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程；7-11則說明，門市販售商品均合法。

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7-ELEVEN日前開賣「精品微醺威士忌拿鐵」，含約翰走路迷你酒（50ml，酒精濃度40%）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯；全家「醉醺蘋果焦糖拿鐵、醉醺蘋果仙女紅茶」，都附上一瓶田納西蘋果威士忌迷你酒（50ml，酒精濃度35%）。消基會指出，111年曾至便利商店進行疑似18歲以下買酒測試，發現178家店家違規兜售酒類給未成年者的情形高達33.1%。

針對超商以耶誕節慶促銷「咖啡+酒」的組合販售，消基會認為實有堂而皇之販售並鼓勵不分年齡飲用烈酒的嫌疑，也可能違反《兒童及少年福利與權益保障法》；若有販售行為，依該法第91條處新臺幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。

另，依《菸酒管理法》第 35 條，酒販賣業者，應於零售酒之場所出入口處或其他適當地點，明顯標示警示圖文。另外，第 37 條規定，酒之廣告或促銷，應明顯標示禁止酒駕，並應標示「飲酒過量，有害健康」或其他警語。

▲有網友指出，自己某天去買早餐時，看到一位婦人買咖啡要求「黃金比例」，讓他不禁直呼「太狂了！」對此，網友則紛紛加碼傳授「超另類喝法」。（示意圖／取自Pixabay）
▲超商業者以調和咖啡名義，搭配高濃度酒精，消基會認為，已有鼓勵、提倡飲酒，甚至可能導致酒駕；且以調和咖啡名義販售，容易讓消費者誤解「這僅是一杯咖啡」，極易誤導消費者。（示意圖／取自Pixabay）
超商業者以調和咖啡名義，搭配高濃度酒精，消基會認為，已有鼓勵、提倡飲酒，甚至可能導致酒駕；且以調和咖啡名義販售，容易讓消費者誤解「這僅是一杯咖啡」，極易誤導消費者。消基指出，超商業者近十數年來，開始銷售低酒精飲料、含酒精霜淇淋，再到今年推出的高酒精調和咖啡，不斷誘引年輕人靠向酒精的行列，亦挑釁《兒童及少年福利與權益保障法》和《菸酒管理法》的執法落實程度。

消基會抨擊，這次7-ELEVEN和全家便利商店雙雙推出高酒精濃度的威士忌調和咖啡，不僅是挑戰年輕人的意志力，亦不無藉販售咖啡飲料之名，幫忙酒商促銷烈酒廣告之嫌，實是向國法的重大挑戰。

對此，全家回應《NOWnews》，此飲品為成年人方可購買，比照一般酒品販售流程，店鋪內外海報與收銀機面板皆設有相關警語，亦會適時請消費者出示身分證、查核年齡滿18歲。此外，全家強調，支持兒少保護，定期對全國店員進行菸酒販售之教育訓練，近期亦已加強溝通，提醒店員務必落實年齡確認與查核。

7-ELEVEN也做出說明，門市販售商品均合法，且皆依法標示警語，並均遵守販售年齡規範，已再加強宣導與告知，共同維護安心消費。

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