黃騰浩失業3年在家打電動吃老本 單身7年無心戀愛曝超狂新身分
黃騰浩消失在螢光幕許久，坦言疫情3年都沒工作全是吃老本，好在以前賺的有在存，笑說現在來可以看到他表示生活還ok！他和安心亞相隔3年再度合作客台《女孩上場2》，被對方抱怨「不跟我要Line」，事實上單身超過7年的他，一向不擅長和女生互動，在拍攝現場也是偏安靜，他說：「對我來說，談戀愛要花心思、心力，我沒辦法做兩邊都兼顧。」當前他最重要的工作，除了拍戲就是投資的新影視公司「曼尼娛樂」，掛名當董事長卻得親力親為。
記者蔡依庭／釜山報導
46歲黃騰浩一直以來沒什麼太多的緋聞，自從拍攝完電影《角頭》後就鮮少看到他出現，其實他也是疫情受害者，原本談好的戲約不是延遲就是取消，在家打電動吃老本3年，不過沒有慘到要借錢的地步，後來疫情紓緩終於參與今年剛拍完的《角頭》影集，但也要等到明年才有機會上檔。
他上次來到釜山是為了參加創投會，這次來只有快閃48小時，比記者探班時間還短，趕緊把握時間買台灣也有得買的芝麻油，好在還有在飯店附近吃吃道地美食豬肉湯飯。結果被安心亞爆料，這頓豬肉湯飯晚餐竟是她主動開口邀請，但因為彼此沒有聯絡方式，還是透過經紀人詢問，讓安心亞忍不住虧：「難怪你沒談戀愛！」
單身超過7年的他，私下個性偏悶騷，自認不太懂得和女生打交道，即便拍戲合作過無數多的女演員，通常也沒擦出太多火花，但由於近期演藝圈太容易冒出有人突然結婚，或是未婚生兒等震撼彈，他先澄清：「我都沒有！」他真的對談戀愛很佛系，還有一個原因是，認為自己無法同時兼顧愛情和事業，加上父母也心死不會催婚，所以完全沒壓力。
雖然在疫情3年閒閒沒事做只能打電動，但他事業心沒有靜止，集結許多好友成立「曼尼娛樂」，且由他擔任董事長。目前公司大約有10幾位同事，他們主要是要發展影視產業，若有好的劇本就會協助找資金，目前就以兩個面向評估劇本「 有沒有潛力、不要賠錢」。他得親自去找贊助，當然還是會碰壁，但就是想要讓好的作品能有機會被看見。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁