「最美雙胞胎」女星依依爆10年婚斷！臉書發聲了：需要整理自己

安心亞驚豔釜山回頭率飆升　單身6年「求婚了」卻氣沒被他要Line

▲安心亞美豔釜山回頭率飆升，單身6年在劇中主動求婚了，卻氣黃騰浩不向她要Line。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲安心亞美豔釜山回頭率飆升，單身6年在劇中主動求婚了，卻氣黃騰浩不向她要Line。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）

記者蔡依庭／釜山報導

安心亞、黃騰浩隔3年在客台新戲《女孩上場2》合作，該劇開放媒體探班，一行人17日遠赴南韓釜山，見證他們求婚戲碼。安心亞首次來釜山，就碰上寒流-4°C，穿了3件發熱衣，還是止不住寒意，但再怎麼寒，都沒有認識黃騰浩多年，對方始終不向她要Line心寒，連約吃晚餐都要透過經紀人害得她激動爆粗口，不禁感嘆：「可能就聊不來吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲單身6年安心亞願為愛人主動求婚 黃騰浩不敢加好友遭嗆讓女生主動沒面子（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
▲安心亞（左）在劇中遠赴釜山主動向黃騰浩求婚。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
38歲安心亞出道15年，一直讓人見證她的轉變，從女神轉型成《牛車來去》的村姑，到現在又變成《女孩上場2》講客語的強勢女籃戰將。這回來到釜山取景，就是她要和劇中愛人黃騰浩拍攝戀愛時期的回憶戲，還去到觀光勝地甘川洞求婚，現場可見安心亞一臉幹練樣，對著黃騰浩用客語說：「你跟我回台灣，要跟我結婚嗎？」黃騰浩難掩激動情緒對著山壁吶喊：「我要結婚了！」

這是安心亞第一次到釜山，單身6年還是沒遇到豔遇，但她非常有自信地說：「吃飯的時候有隔壁桌男生看我，但就看一下這樣，可能想說『噢！好漂亮』，要不然他幹嘛看我呢？都亞洲人都長一樣，或是走過去會全身打量一下，難不成看我經紀人嗎？我比她漂亮吧！還有咖啡廳老闆娘一直找我拍照，拍了10幾張，可能韓國製片有跟她說我是台灣藝人。」

▲安心亞黃騰浩甘川洞求婚現場吶喊「我要結婚了！」
▲黃騰浩（右）在釜山甘川洞親吻安心亞額頭。（圖／客家電視台、魔幻時刻電影）
即便她回頭率極高還是打動不了對戲的黃騰浩，大爆氣說：「連吃個飯他媽的還要透過經紀人！」到底是發生什麼事呢？安心亞其實3年前就和黃騰浩合作過，不過作品難產沒播，後來他們偶而還是會遇上，但令她不解的是，黃騰浩始終沒有向她要過聯絡方式，望向他「你沒跟我要過Line，我也是講講而已，女生主動講也是沒什麼面子」，黃騰浩趕緊解釋：「我比較不知如何跟女生互動，所以跟男生比較好。」

劇中是女追男的橋段，安心亞向黃騰浩求婚，現實中她其實也有想過，如果遇到非常喜歡的男生，會想要安排求婚驚喜、佈置現場，「我覺得很帥！前提是那個男的會娶。」不過若是換她被求婚，她反而喜歡生活感一點的方式，不喜歡鋪張大場面，小倆口在家簡單的儀式感即可，笑說：「我素顏應該ok吧！睡衣也不會差到哪去。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

黃騰浩失業3年在家打電動吃老本　單身7年無心戀愛曝超狂新身分

安心亞《女孩上場2》剉咧等！韓妞強勢互尬　長腿女神地位不保

安心亞錯失視后再求突破！吐心酸：快沒朋友　羅宏正曝驚悚現場

安心亞擔任基隆城市代言人　曝前3名在地美食！這家「炒麵」入榜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞