安心亞驚豔釜山回頭率飆升　單身6年「求婚了」卻氣沒被他要Line

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這是安心亞第一次到釜山，單身6年還是沒遇到豔遇，但她非常有自信地說：「吃飯的時候有隔壁桌男生看我，但就看一下這樣，可能想說『噢！好漂亮』，要不然他幹嘛看我呢？都亞洲人都長一樣，或是走過去會全身打量一下，難不成看我經紀人嗎？我比她漂亮吧！還有咖啡廳老闆娘一直找我拍照，拍了10幾張，可能韓國製片有跟她說我是台灣藝人。」
即便她回頭率極高還是打動不了對戲的黃騰浩，大爆氣說：「連吃個飯他媽的還要透過經紀人！」到底是發生什麼事呢？安心亞其實3年前就和黃騰浩合作過，不過作品難產沒播，後來他們偶而還是會遇上，但令她不解的是，黃騰浩始終沒有向她要過聯絡方式，望向他「你沒跟我要過Line，我也是講講而已，女生主動講也是沒什麼面子」，黃騰浩趕緊解釋：「我比較不知如何跟女生互動，所以跟男生比較好。」
劇中是女追男的橋段，安心亞向黃騰浩求婚，現實中她其實也有想過，如果遇到非常喜歡的男生，會想要安排求婚驚喜、佈置現場，「我覺得很帥！前提是那個男的會娶。」不過若是換她被求婚，她反而喜歡生活感一點的方式，不喜歡鋪張大場面，小倆口在家簡單的儀式感即可，笑說：「我素顏應該ok吧！睡衣也不會差到哪去。」
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