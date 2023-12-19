黑人求償千萬撤告後再提誹謗訴訟！大牙獲不起訴發聲：正義會來
從《我愛黑澀會》出道的周宜霈（大牙），6月指控陳建州（黑人）11年前在香港酒店對她性騷擾，黑人提告民事訴訟求償1000萬，之後撤告改提刑事訴訟，告大牙加重誹謗，今（19）日大牙獲不起訴處分，透過經紀人回應：「一直都相信正義會來。」
記者羅凌筠／台北報導
檢方傳喚大牙的前後任經紀人、隨黑人及大牙赴香港的化妝師、《我愛黑澀會》的美眉貝童彤等人，不只一名證人指稱，多年前就聽過大牙講這件事，認為大牙的發文沒有故意捏造虛偽事實，有相當理由確信其真實性。
大牙律師費已燒百萬，如今獲不起訴處分，表示：「一直都相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的您們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too裡的朋友一個鼓勵及信心。加油！」
※【NOWnews 今日新聞
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