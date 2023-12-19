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黑人陳建州遭控性騷擾懶人包　6個月5戰大牙一次看

▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾，6個月來5度互相交鋒。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）
▲大牙（周宜霈）指控黑人（陳建州）性騷擾，6個月來5度互相交鋒。（圖／翻攝陳建州、大牙IG）

記者羅凌筠／綜合報導

台灣演藝圈6月吹起Me too運動，前《我愛黑澀會》班底大牙（周宜霈），控訴前經紀公司傳奇星老闆陳建州（黑人），在2012年香港出差期間有性騷擾舉動，遭陳建州告民事訴訟求償1000萬，後來又撤告改提刑事加重誹謗，今（19）日北檢判處大牙不起訴，《NOWnews今日新聞》整理6個月來黑人、大牙攻防懶人包。

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▲《黑澀會》成員大牙自曝2012年與黑人陳建州到香港工作，遭到性騷擾的過程。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
▲《黑澀會》成員大牙自曝2012年與黑人陳建州到香港工作，遭到性騷擾的過程。（圖／翻攝自大牙周宜霈FB）
6月27日，大牙控訴黑人在香港酒店性騷擾，黑人透過律師發聲明：「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」大牙則反擊：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」黑人隨即委請律師提出民事訴訟，向大牙求償1000萬元。

▲大牙（周宜霈）收到陳建州的撤回起訴狀。（圖／翻攝大牙臉書）
▲大牙（周宜霈）收到陳建州的撤回起訴狀。（圖／翻攝大牙臉書）
7月24日，陳建州和范瑋琪夫婦撤告民事訴訟，當時陳建州回應：「本人不占用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」且是刑法第310條加重誹謗罪。而大牙則表示，「相信事實是不容挑釁的。」

▲陳建州穿黑西裝筆挺現身北檢。（圖／記者陳明中攝，2023.08.16）
▲陳建州穿黑西裝筆挺現身北檢。（圖／記者陳明中攝）
8月16日，黑人遭控性騷擾事件後首度公開出面，他以告訴人身分被檢察官傳喚，庭訊時間約30分鐘後結束，陳建州離開地檢署前，一概以「謝謝大家關心」回應，當天外面下著大雨，陳建州上車前還不忘回頭對著鏡頭比讚。

▲「大牙」周宜霈上午來北檢應訊（圖／讀者提供，2023.09.14）
▲「大牙」周宜霈赴北檢應訊（圖／讀者提供）
9月14日，台北地檢署首度傳喚大牙出庭應訊，她約半小時後步出檢察署，強調：「我言行一致，自當無愧於心。」她在香港律師陪同下，也到案發地的香港警局正式完成報案，呼籲陳建州配合香港警方的調查。

▲黑人陳建州偵訊後，離開北檢（圖／記者潘千詩攝，2023.10.19）
▲黑人陳建州偵訊後，離開北檢。（圖／記者潘千詩攝）
10月19日，北檢取得大牙姊妹淘貝童彤、前經紀人等5人證詞，稱大牙多年前就曾經控訴黑人性騷擾，對大牙處境感到心疼，檢方2度傳喚黑人，面對媒體提問，黑人用客家話表示：「我很好，你最近好嗎？」無意撤回告訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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