黑人陳建州遭控性騷擾懶人包　6個月5戰大牙一次看

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7月24日，陳建州和范瑋琪夫婦撤告民事訴訟，當時陳建州回應：「本人不占用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」且是刑法第310條加重誹謗罪。而大牙則表示，「相信事實是不容挑釁的。」
8月16日，黑人遭控性騷擾事件後首度公開出面，他以告訴人身分被檢察官傳喚，庭訊時間約30分鐘後結束，陳建州離開地檢署前，一概以「謝謝大家關心」回應，當天外面下著大雨，陳建州上車前還不忘回頭對著鏡頭比讚。
9月14日，台北地檢署首度傳喚大牙出庭應訊，她約半小時後步出檢察署，強調：「我言行一致，自當無愧於心。」她在香港律師陪同下，也到案發地的香港警局正式完成報案，呼籲陳建州配合香港警方的調查。
10月19日，北檢取得大牙姊妹淘貝童彤、前經紀人等5人證詞，稱大牙多年前就曾經控訴黑人性騷擾，對大牙處境感到心疼，檢方2度傳喚黑人，面對媒體提問，黑人用客家話表示：「我很好，你最近好嗎？」無意撤回告訴。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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