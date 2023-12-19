年後轉職潮又來了！低門檻「4萬5推薦職業」曝 最多人想跳槽這行
2023年即將進入尾聲，也是不少人在工作上清算、思考是否將在明年年後轉職的時候，因此最近不少人又開始討論轉職行業的問題。有網友表示想要在年後找一份4萬5的工作，好奇有沒有哪些低門檻的職業類別有這樣的薪資，貼文不少人都推薦「作業員」的工作，月休福利不錯，能加班的話薪水領更多，是蠻穩定的工作。而根據yes123求職網今年公布的數據當中，可以看到有94.2%受訪上班族透露有意在農曆年後換工作，其中最嚮往的行業類別則是「資訊科技類」，其實每年也都是大同小異。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「打算在年後轉職，找一份大概月薪4萬5的工作，但因為本身沒有什麼個人技能，所以只能選擇低門檻的工作，思考過後覺得保全跟司機比較適合，想問問看大家有沒有推薦什麼低門檻的工作，然後又可以賺到4萬5的」。
貼文曝光後，最多人推薦的就是「作業員」的工作「長久穩定就是科技業作業員，好賺休假也不錯」、「願意輪班加班的話，作業員絕對是很穩的，有做二休二，也有做四休二的，覺得還不錯」、「很多半導體作業員可以試試看喔，只要高中學歷以上就能做了，月薪加上加班費等等的也有4萬起」。
而《NOWnews》記者也實際訪問到在南科半導體擔任作業員的莊先生，他透露自己在半導體擔任作業員時間已經有四年之久，目前薪資加上偶爾加班的話，一個月可以領到4萬3千元，做二休二的制度讓他覺得非常的滿意，表示如果真的不知道要做什麼職人，可以參考科技業作業員的工作，薪資、福利跟休假條件還比許多餐飲業好很多。
而根據yes123求職網今年初公布的數據，有9成以上受訪的民眾有意願在年後轉職換工作，其主要原因不外乎就是「不滿意現況薪水」、「公司發展沒有前景」、「沒有升遷機會」等等；而在大家最嚮往的轉職行業當中，以科技資訊業最多，佔比33.2%；餐飲住宿與休閒旅遊業則是32.3%，其實每年科技業都是許多上班族想轉職的行業冠軍，只不過有沒有適合自己的職缺那可就不一定了！年末將至，上班族們也要好好為自己打算囉！