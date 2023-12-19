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肯德基爺爺又中威力彩！0元蛋塔無限爽吃　「隱藏代碼」尖叫瘋傳

▲肯德基隱藏代碼「13546」被內行網友翻出，可以用120元買到2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基隱藏代碼「13546」被內行網友翻出，可以用120元買到2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近肯德基在瘋傳蛋塔只要一顆12元的隱藏代碼之後，肯德基加碼又推出「秋高氣爽胃口好」活動系列，又有許多代碼可以使用，但是新的推出，舊的也不要忘記！最近又有內行網友發現過去肯德基推出的代碼當中，有一組「13546」的隱藏代碼，只要輸入優惠代碼，可獲得2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料，只要120元，但是咔拉雞腿堡單售價就要115元，小杯飲料也要31元，等於蛋塔直接0元爽吃，佛到讓肯德基忠實顧客直呼「爺爺又中威力彩了對不對！」

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最近有網友發現12元蛋塔優惠碼之後，最新又發現幾組過去推出優惠，但是還沒過期的優惠代碼，只要在2024年2月20日以前到肯德基點餐機上打上優惠碼「13456」，就能夠用120元的價格買到2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料，而咔拉雞腿堡官網售價是115元、小杯飲料是31元，加起來就已經超過120元，等於輸入這個優惠碼，買漢堡+飲料打折再送妳2顆免費蛋塔！超級佛心。

▲肯德基蛋塔現在有優惠碼「40526」，兩顆蛋塔原價90元，只要69元就能吃到兩顆蛋塔+小杯飲料+地瓜球，超級划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最近網友發現肯德基隱藏代碼，超殺優惠價格直接免費吃蛋塔。（圖／記者蕭涵云攝）
除此之外，還有多組同樣是0元蛋塔的神奇代碼，像是「23843」可以用105元買到，咔啦雞腿堡+蛋塔2顆，咔拉雞腿堡官網售價是115元，不僅便宜10元還免費吃2顆蛋塔，該代碼是在2024年1月31以前可以使用如果不想吃太多蛋塔的還有「23819」，以111元購入咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯，咔拉雞腿堡官網售價是115元，不僅便宜4元，還送1顆蛋塔+1杯小杯飲料，一樣是在2024年1月31以前都可以兌換優惠。

不少網友看到又有肯德基隱藏代碼，廣為瘋傳「這篇一定要收藏！太讚了」、「啊啊啊是我最愛的咔啦雞腿堡+蛋塔，太開心了」、「真的好便宜，最喜歡肯德基的咔啦雞腿堡+蛋塔」、「咔啦雞腿堡一個就要115了耶，加飲料跟2顆蛋塔才120也太佛了，扣掉飲料蛋塔等於免費送你吃了」。

▲麥當勞優惠碼琳瑯滿目，最近又被挖出以前推出的優惠代碼還沒過期，120元就能買到卡拉雞腿堡+2顆蛋塔+1杯小杯飲料。（圖/肯德基提供）
▲肯德基優惠碼琳瑯滿目，最近又被挖出以前推出的優惠代碼還沒過期，120元就能買到咔拉雞腿堡+2顆蛋塔+1杯小杯飲料。（圖/肯德基提供）
《NOWnews》記者也實際查詢之後，發現這些肯德基的「隱藏代碼」，其實都是源自於節日或者跟企業合作推出的代碼，像是「13456」這組就是2023國際志工日所推出；「23843」則是跟家樂福推出的幸福套餐，有的7月就已經推出，只是肯德基不斷推陳出新，才會讓這些超殺優惠代碼被遺忘，如今又被內行人翻出，實在是造福肯德基忠實顧客。

至於麥當勞也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！

▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼曝光，輸入「10NUG」可享勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱) 5款「買一送一」優惠，麥克雞塊相當於「買10送10」有夠嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼曝光，使用麥當勞歡樂送的話，輸入「10NUG」可享麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）

 

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