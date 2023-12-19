肯德基爺爺又中威力彩！0元蛋塔無限爽吃　「隱藏代碼」尖叫瘋傳

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除此之外，還有多組同樣是0元蛋塔的神奇代碼，像是「23843」可以用105元買到，咔啦雞腿堡+蛋塔2顆，咔拉雞腿堡官網售價是115元，不僅便宜10元還免費吃2顆蛋塔，該代碼是在2024年1月31以前可以使用；如果不想吃太多蛋塔的還有「23819」，以111元購入咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯，咔拉雞腿堡官網售價是115元，不僅便宜4元，還送1顆蛋塔+1杯小杯飲料，一樣是在2024年1月31以前都可以兌換優惠。
不少網友看到又有肯德基隱藏代碼，廣為瘋傳「這篇一定要收藏！太讚了」、「啊啊啊是我最愛的咔啦雞腿堡+蛋塔，太開心了」、「真的好便宜，最喜歡肯德基的咔啦雞腿堡+蛋塔」、「咔啦雞腿堡一個就要115了耶，加飲料跟2顆蛋塔才120也太佛了，扣掉飲料蛋塔等於免費送你吃了」。
《NOWnews》記者也實際查詢之後，發現這些肯德基的「隱藏代碼」，其實都是源自於節日或者跟企業合作推出的代碼，像是「13456」這組就是2023國際志工日所推出；「23843」則是跟家樂福推出的幸福套餐，有的7月就已經推出，只是肯德基不斷推陳出新，才會讓這些超殺優惠代碼被遺忘，如今又被內行人翻出，實在是造福肯德基忠實顧客。
至於麥當勞也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！
@guangguangbadfood大家敲碗的肯德基🌟第八個神秘代碼來了 祝大家聖誕節快樂🎄🎅 #廣廣美食 #廣廣 #tiktok美食製作人 #肯德基 #心動的餐廳 #vlog日記 #旅行日記 #Taiwan #foodies #taichung #聖誕奇遇記
♬ いのちの名前（千と千尋の神隠し） - Kazumi Tateishi Trio