築間旗下「绘馬別邸」插旗西門町！12/24開幕5折　再送限量祈願守

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後疫情時代，「生活重回正軌」和「活在當下」兩大趨勢使得消費者更願意花錢於探索新的體驗，對於餐食的品質，也更加著重。築間說明，「绘馬別邸」燒肉菜單以2人及3人套餐的形式呈現，價格落在1680至4280元間，分為5個價位，包含了琉璃沙拉、前菜、鍋物、海鮮、田園野菜盛、壺漬、主餐、飲料、甜點等9道菜，多達50種以上的品項可供選擇。
築間分享，肉品部分則包含：日本A5和牛、澳洲和牛、肩胛小戰斧「手切冷藏涮涮牛、手切冷藏涮涮豬、羽下千層、霜降牛薄燒、穀飼牛舌、橫膈膜…等。而套餐中的「壺漬」，將食材牛肉或豚肥腸放入「壺」內醃製搭配獨家研發的佐料醃漬，是必嚐的亮點菜，滿足肉食主義者的味蕾。其中，鍋物湯品跟田園野菜盛都能無限續，服務生會推菜盤車到桌邊服務，自行選擇喜歡的蔬食。年末將至，氣溫越發越寒冷，在這樣的冬天，能同時享受到燒肉的美味與湯品的暖心滋味，絕對是饕客們的一大福音。
「绘馬別邸」揮軍北上，挾帶台中饕客強力推薦，築間解釋，品牌概念源起日本人相信神明以馬匹為坐騎的神聖含意，將自己的願望，寫在馬匹的木板上，奉納給神社，以求心想事成，即為「绘馬」含意。西門店開幕期間，凡到店用餐乙份套餐，即贈送乙式「絵馬別邸特製祈願守」數量有限，以現場發放完畢為主。
築間提到，「绘馬別邸」營業時間從上午11點營業到凌晨2點半，全時段都能享受服務人員的代烤服務、品嚐食材炙燒後的真實美味。「神社風日式燒肉」的形象隨處可見，席設140個位子，規劃4至10人座位，绘馬圖騰氣派設立於席座間，保留半開放式及多間獨立包廂的裝潢，為追求較為隱密、幽靜用餐場所顧客，非常合適。