房市／信義房屋社區一家號召！親子「動手做」挺永續

日前攜手同樣關心永續的信義開發OUR-Space社造體驗館舉辦了「地球永續趴-社區一家親子共樂坊」活動，現場邀請了坪感覺、木酢達人與多羅滿賞鯨等地方團隊，帶領民眾上山下海，品茶認識坪林茶山文化、動手製作循環炭生態瓶和海廢風鈴，讓永續行動走入生活。
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來自坪林的坪感覺創辦人蔡威德，在活動現場分享了坪林茶山文化，以及如何集結地方茶農二代以創新方式振興地方產業，更帶了極具特色的茶點與茶飲，現場沖泡坪林包種茶，讓民眾一起吃茶、喝茶，重新認識坪林。而致力於循環永續的新竹湖口鄉木酢達人，經由高溫碳化與研發，讓廢棄樹木修枝變身為藝術盆栽、木酢清潔品、再生家具，重獲新生。炭藝師謝惠婷在活動現場，帶大家動手製作循環炭生態瓶，經由製作過程了解循環觀念與山林保育的重要性。
長年推廣海洋教與生態旅遊的花蓮多滿賞鯨總經理呂世明，則是帶領現場的大小朋友，了解台灣海廢問題的嚴重性，以及傳遞海洋保育知識，同時運用海廢浮標、廢魚網與回收自工藝品的貝殼，製作海廢風鈴，化廢為寶。
「我們希望讓民眾對永續更有感。」信義房屋社區一家計畫負責人執行經理黃卉芃表示，永續發展不單是口號，而是要能融入日常生活中，在生活中實踐，才能讓民眾更有感，真正關心永續議題，希望「地球永續趴-社區一家親子共樂坊」活動的辦理，讓SDGs走入大眾，每個人都願意在生活中改變一點點，我們的家園才能更永續美好。