Tiffany「Blue Box Cafe Taipei」開幕搶先看！今起開放預約訂位
Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳今（19）日開幕了！亞洲第一間全新概念「Blue Box Cafe Taipei」登陸台北信義區新光三越A9二樓，所有傢俱家飾都是以 Tiffany Blue 色調打造，用餐全使用 Tiffany T True 系列餐具，邀請主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，為台灣開幕菜單注入本土食材與東方特色風味，將提供早餐、英式三層下午茶與季節性菜單，已正式開放民眾加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE帳號登記預約訂位。
記者蕭涵云/台北報導
Tiffany & Co. 全台首間「Blue Box Cafe Taipei」，由建築界傳奇人物 Peter Marino 操刀打造，以紐約第五大道總店為設計藍圖，所有家具家飾皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調所打造；餐具則全使用 Tiffany T True 系列用餐，以法國瓷器之都 Limoges 的瓷土製成，並以層疊交錯的 T 字象徵品牌經典元素。
清新療癒的吧台區，以被譽為「希望之石」的天河石打造而成，擁有藍綠色調交織的華麗壁面；「Blue Box Cafe Taipei」以夢幻藍盒打造浪漫唯美的天際線，腳下則採有童趣筆觸的彩色色塊，營造幸福與愛的氛圍。
一旁牆面則妝點著來自美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）作品，擅長運用瓷器創作的她，以69件手繪瓷盤組成有如鑽石光芒閃耀的裝置藝術，提供別開生面的浪漫夢幻空間。
「Blue Box Cafe Taipei」邀請主理台北米其林一星餐廳的林明健主廚（Chef Kin）擔任顧問，為台灣開幕菜單注入本土食材與東方特色風味，將提供早餐、英式三層下午茶與季節性菜單，並提供各式調酒及無酒精飲品。
早餐時段的「Breakfast at Tiffany's」從酥脆可頌搭配自製新鮮果醬與細膩柔嫩的法式炒蛋，揭開美好一天的序幕；午茶時段則以道地英式三層下午茶滿載精緻誘人的鹹甜點及手工司康，搭配咖啡與Blue Box Cafe專屬調配的Bellocq貝洛克茶；季節性菜單則兼具傳統與創新，從玉米濃湯到油封鴨腿都有提供，並隨季節更迭而調整，都展現出最佳風味。
Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳「Blue Box Cafe Taipei」已正式開放民眾加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE帳號登記預約訂位。
Tiffany & Co. 蒂芙尼「Blue Box Cafe Taipei」詳細資訊
地址：新光三越信義新天地A9館Tiffany & Co.蒂芙尼專門店2樓（台北市松壽路9號）
營業時間：11:30AM-09:30PM（星期一至四）、11:30AM-10:00PM（星期五至日）最後點餐時間為8:00PM