獨／Tiffany咖啡廳開箱7大亮點！完整菜單、低消、訂位一次整理

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Tiff
📌傳奇建築師Peter Marino操刀！「希望之石」絕美吧台沈浸快樂氛圍
建築界傳奇人物 Peter Marino 操刀打造的「Blue Box Cafe Taipei」，以紐約第五大道總店為設計藍圖，展現品牌發源地的紐約情懷，吧檯區以被譽為「希望之石」的天河石打造而成，並擁有藍綠色調交織的華麗壁面，搭配品牌夢幻藍盒打造浪漫唯美的天際線。
據了解，天河石是種越靠近越有智慧的能量石頭，以清新療癒的色彩帶來正面能量，希望造訪的賓客不只能在此享用美好餐點，最好更能沈浸在快樂愉悅的氣氛中。
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一踏入Tiff
📌星級主廚林明健顧問！融匯客家金桔醬、龍鬚菜、花生糖等台灣在地食材
Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳所到之處，都會與當地名廚合作，「Blue Box Cafe Taipei」由台北米其林一星餐廳LONGTAIL，主廚兼經營者林明健（Chef Kin）擔任顧問，為台灣開幕菜單注入本土食材與東方特色風味，已可在正式主菜中看見香煎午仔魚佐「客家金桔醬」、龍鬚菜等台灣在地食材；早餐還可見「古早味花生糖」搭配法式吐司，頗為親切。
季節性菜單則兼具傳統與創新，並隨季節更迭而調整，從玉米濃湯到油封鴨腿都有提供；為彰顯紐約精神也列入和牛漢堡、薯條等餐點；記者開箱則試吃到美國頂級菲力牛排，細膩軟嫩的肉質可說是相當討喜，撒上一點鹽粒、或可搭配偏酸口感的芥末塔塔醬，也非常好吃。
業者透露，國外總部對於合作名廚把關十分嚴格，更在開幕前親自派人抵台試菜，與 Chef Kin 將會是長期深刻的合作；還預告「季節性菜單」將會按照四季風味做變化，更會有節慶餐點如情人節套餐等特殊菜色。
📌傢俱、家飾、餐瓷全是Tiffany & Co.！店裡通通買得到
「Blue Box Cafe Taipei」所有看得到的傢俱、用到的家飾，皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調所打造；手中使用的餐具也全出自 Tiffany T True 系列，再搭配印有經典符號的全新精美桌布、花藝等細節。
以法國瓷器之都 Limoges 的瓷土製成的 Tiffany T True 系列，最顯而易見的特色，便是在於使用象徵品牌經典元素的 T 字，層疊交錯出俐落線條、甚至於繁複立體的造型結構，而且每件餐瓷都需要經過多次燒製、應用多種顏色手繪鉑金或霧金描邊，耗時耗力方能完成，想必能帶給賓客最具蒂芙尼魅力的饗宴。用了喜歡還可以馬上在門店購買入手。
📌早午餐、下午茶和晚餐！「Blue Box Cafe Taipei」還有陣容華麗的酒單飲品
「Blue Box Cafe Taipei」雖名為Cafe，可不只是有賣咖啡，是最貼近歐美生活日常、全日皆有供餐的餐廳，從早午餐、英式三層下午茶、晚餐應有盡有；連酒單與飲品都有華麗陣容可選擇。
早餐時段的「Breakfast at Tiffany's」從酥脆可頌搭配自製新鮮果醬與細膩柔嫩的法式炒蛋，揭開美好一天的序幕；午茶時段則以道地英式三層下午茶滿載精緻誘人的鹹甜點及手工司康搭配咖啡，偷偷分享，咖啡拉花除了有「Blue Box Cafe Taipei」Logo，還有傳奇珠寶「石上鳥」造型超美！或推薦茶藝專家Bellocq貝洛克茶為Blue Box Cafe專屬調配的「No. 727花香紅茶」。
📌手把手訂位教學！低消1000元 預訂需先付訂金
1、「Blue Box Cafe Taipei」接受30日內的預約，建議先加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE帳號，在圖文選單中找到「Blue Box Cafe」欄位，按下「線上訂位」按鈕，即可預約登記訂位，由於客席數有限，僅接受含4人以内的訂位；唯特殊訂位需求請透過客服email或電話，將有專人服務。
2、預訂客席之訂位金為每人 1000 元整，預訂成功後將會立即開立訂金發票、並存於新光三越會員載具或自行輸入手機載具。二日前取消（以日計算，且不含用餐當日）將退還全額訂金費用；二日内取消或未到場（以日計算，且不含用餐當日）扣取全額訂金費用。舉例：2月1日預訂2月10日用餐，倘欲取消，應於2月7日前辦理，使得退還訂金；如於2月8日後取消，訂金恕不退還。
3、訂位保留時間為10分鐘。為確保其他客人用餐權益及避免浪費事先預備之食材，若需要調整行程，敬請提前來電告知（不包含訂位當日取消）；用餐時間為90分鐘。
4、餐廳最低消費為每位賓客 1000 元，12歲(含)以上，水資為每位 90 元，10%服務費另計。
5、早午餐可供訂位時間：11:30 / 12:00 / 12:30，下午茶可供訂位時間：14:15 / 16:00，晚餐可供訂位時間：18:00 /18:30 / 19:00 / 20:00
6、若有特殊座位需求（嬰兒車、輪椅等），請事先告知
7、自備酒水服務費每瓶 500 元，如在本餐廳點酒，即可抵免開瓶費。
Tiffany & Co. 蒂芙尼「Blue Box Cafe Taipei」詳細資訊
地址：新光三越信義新天地A9館Tiffany & Co.蒂芙尼專門店2樓（台北市松壽路9號）
營業時間：11:30AM-09:30PM（星期一至四）、11:30AM-10:00PM（星期五至日）最後點餐時間為8:00PM
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