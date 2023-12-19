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獨／Tiffany咖啡廳開箱7大亮點！完整菜單、低消、訂位一次整理

▲開箱Tiffany & Co.蒂芙尼咖啡廳，亞洲第一間全新概念Blue Box Cafe Taipei開幕7大亮點，完整菜單、每人低消1000元、手把手訂位教學一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開箱Tiffany & Co.蒂芙尼咖啡廳，亞洲第一間全新概念Blue Box Cafe Taipei開幕7大亮點，完整菜單、每人低消1000元、手把手訂位教學一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳今（19）日正式試營運了！《NOWnews今日新聞》記者帶大家搶先開箱亞洲第一間全新概念「Blue Box Cafe Taipei」，開幕7大亮點包括完整菜單、每人低消1000元、手把手訂位教學等資訊，一次整理告訴你。

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傳承自紐約 The Landmark 旗艦店 Blue Box Cafe 設計靈感的Tiffany & Co. 「Blue Box Cafe Taipei」，除了是亞洲第一間全新概念店，更是全球僅次於美國紐約、中東杜拜的第三間最新紐約式奢華時尚空間。超前日本與香港，足見對台灣市場的重視。

▲英國知名藝術家Damien Hirst打造外牆！明年8月珠寶店正式開幕將揭開神秘面紗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲英國知名藝術家Damien Hirst打造外牆！明年8月珠寶店正式開幕將揭開神秘面紗。（圖／記者蕭涵云攝）
📌英國知名藝術家Damien Hirst打造外牆！明年8月珠寶店正式開幕
Tiffany & Co. 蒂芙尼新光 A9 專門店外牆可是大有來頭，出自英國知名藝術家 Damien Hirst 之手，以優雅柔和的天藍色彩繪牆面為底，綻放著粉色、白色、紅色、綠色的花卉圖案，生意盎然。品牌透露，將於明年8月珠寶店正式開幕後再揭開神秘面紗。

▲傳奇建築師Peter Marino以「希望之石」天河石打造絕美吧台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲傳奇建築師Peter Marino以「希望之石」天河石打造絕美吧台。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Blue Box Cafe Taipei」滿滿清新的Tiffany Blue，使人心情愉悅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Blue Box Cafe Taipei」滿滿清新的Tiffany Blue，使人心情愉悅。（圖／記者蕭涵云攝）
📌傳奇建築師Peter Marino操刀！「希望之石」絕美吧台沈浸快樂氛圍
建築界傳奇人物 Peter Marino 操刀打造的「Blue Box Cafe Taipei」，以紐約第五大道總店為設計藍圖，展現品牌發源地的紐約情懷，吧檯區以被譽為「希望之石」的天河石打造而成，並擁有藍綠色調交織的華麗壁面，搭配品牌夢幻藍盒打造浪漫唯美的天際線。

據了解，天河石是種越靠近越有智慧的能量石頭，以清新療癒的色彩帶來正面能量，希望造訪的賓客不只能在此享用美好餐點，最好更能沈浸在快樂愉悅的氣氛中。

▲「Blue Box Cafe Taipei」是亞洲第一間全新概念門店。（圖／Tiffany & Co.提供）
▲美國藝術家 Molly Hatch手繪裝置藝術，價值300萬元還「藏台灣秘密」。（圖／Tiffany & Co.提供）
📌價值300萬元！美國藝術家​​​​​​​ Molly Hatch​​​​​​​ 手繪裝置藝術「藏台灣秘密」
一踏入Tiffany & Co.「Blue Box Cafe Taipei」，最深處正中間的牆面，妝點著來自美國藝術家莫莉哈奇（Molly Hatch）作品，擅長運用瓷器創作的她，以69件親自手繪瓷盤組成有如鑽石光芒閃耀的裝置藝術，每個國家都有所不同的設計，台灣作品除了標誌性的Tiffany Blue、象徵白鑽的銀白色，使用最多的便是黃色，為什麼呢？據悉是因為在台嬌客們獨到的眼光，使得台灣市場黃鑽賣得特別好，才誕生此特別意象。

▲主菜前的配菜為蘿蔓心、培根、酪梨、番茄，吃得到花生與堅果香氣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主菜前的配菜為蘿蔓心、培根、酪梨、番茄，吃得到花生與堅果香氣。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星級主廚林明健顧問！融匯客家金桔醬、龍鬚菜、花生糖等台灣在地食材
Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳所到之處，都會與當地名廚合作，「Blue Box Cafe Taipei」由台北米其林一星餐廳LONGTAIL，主廚兼經營者林明健（Chef Kin）擔任顧問，為台灣開幕菜單注入本土食材與東方特色風味，已可在正式主菜中看見香煎午仔魚佐「客家金桔醬」、龍鬚菜等台灣在地食材；早餐還可見「古早味花生糖」搭配法式吐司，頗為親切。

▲美國頂級菲力牛排、薯條、芥末塔塔醬，主菜份量頗豐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲美國頂級菲力牛排、薯條、芥末塔塔醬，主菜份量頗豐。（圖／記者蕭涵云攝）
季節性菜單則兼具傳統與創新，並隨季節更迭而調整，從玉米濃湯到油封鴨腿都有提供；為彰顯紐約精神也列入和牛漢堡、薯條等餐點；記者開箱則試吃到美國頂級菲力牛排，細膩軟嫩的肉質可說是相當討喜，撒上一點鹽粒、或可搭配偏酸口感的芥末塔塔醬，也非常好吃。

業者透露，國外總部對於合作名廚把關十分嚴格，更在開幕前親自派人抵台試菜，與 Chef Kin 將會是長期深刻的合作；還預告「季節性菜單」將會按照四季風味做變化，更會有節慶餐點如情人節套餐等特殊菜色。

▲甜點是濃郁夾心巧克力慕斯，搭配清爽優格冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甜點是濃郁夾心巧克力慕斯，搭配清爽優格冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡拉花有珠寶「石上鳥」甚為驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡拉花有珠寶「石上鳥」甚為驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）
📌傢俱、家飾、餐瓷全是Tiffany & Co.！店裡通通買得到
「Blue Box Cafe Taipei」所有看得到的傢俱、用到的家飾，皆以品牌經典 Tiffany Blue 色調所打造；手中使用的餐具也全出自 Tiffany T True 系列，再搭配印有經典符號的全新精美桌布、花藝等細節。

▲「Blue Box Cafe Taipei」的傢俱、家飾、餐瓷全是Tiffany & Co.，而且店裡通通買得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Blue Box Cafe Taipei」的傢俱、家飾、餐瓷全是Tiffany & Co.，而且店裡通通買得到。（圖／記者蕭涵云攝）
以法國瓷器之都 Limoges 的瓷土製成的 Tiffany T True 系列，最顯而易見的特色，便是在於使用象徵品牌經典元素的 T 字，層疊交錯出俐落線條、甚至於繁複立體的造型結構，而且每件餐瓷都需要經過多次燒製、應用多種顏色手繪鉑金或霧金描邊，耗時耗力方能完成，想必能帶給賓客最具蒂芙尼魅力的饗宴。用了喜歡還可以馬上在門店購買入手。

▲台灣民眾也有機會吃到經典的第凡內早餐「Breakfast at Tiffany's」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣民眾也有機會吃到經典的第凡內早餐「Breakfast at Tiffany's」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌早午餐、下午茶和晚餐！「Blue Box Cafe Taipei」還有陣容華麗的酒單飲品
「Blue Box Cafe Taipei」雖名為Cafe，可不只是有賣咖啡，是最貼近歐美生活日常、全日皆有供餐的餐廳，從早午餐、英式三層下午茶、晚餐應有盡有；連酒單與飲品都有華麗陣容可選擇。

▲英式三層下午茶有5樣鹹點、6樣甜點，搭配司康與茶飲或咖啡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲英式三層下午茶有5樣鹹點、6樣甜點，搭配司康與茶飲或咖啡。（圖／記者蕭涵云攝）
早餐時段的「Breakfast at Tiffany's」從酥脆可頌搭配自製新鮮果醬與細膩柔嫩的法式炒蛋，揭開美好一天的序幕；午茶時段則以道地英式三層下午茶滿載精緻誘人的鹹甜點及手工司康搭配咖啡，偷偷分享，咖啡拉花除了有「Blue Box Cafe Taipei」Logo，還有傳奇珠寶「石上鳥」造型超美！或推薦茶藝專家Bellocq貝洛克茶為Blue Box Cafe專屬調配的「No. 727花香紅茶」

▲「Blue Box Cafe Taipei」訂位需先加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE，點選黃色圈選欄位「線上訂位」。（圖／翻攝自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」訂位需先加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE，點選黃色圈選欄位「線上訂位」。（圖／翻攝自 Tiffany & Co. 官方LINE）
📌手把手訂位教學！低消1000元　預訂需先付訂金
1、「Blue Box Cafe Taipei」接受30日內的預約，建議先加入 Tiffany & Co. 蒂芙尼官方LINE帳號，在圖文選單中找到「Blue Box Cafe」欄位，按下「線上訂位」按鈕，即可預約登記訂位，由於客席數有限，僅接受含4人以内的訂位；唯特殊訂位需求請透過客服email或電話，將有專人服務。

2、預訂客席之訂位金為每人 1000 元整，預訂成功後將會立即開立訂金發票、並存於新光三越會員載具或自行輸入手機載具。二日前取消（以日計算，且不含用餐當日）將退還全額訂金費用；二日内取消或未到場（以日計算，且不含用餐當日）扣取全額訂金費用。舉例：2月1日預訂2月10日用餐，倘欲取消，應於2月7日前辦理，使得退還訂金；如於2月8日後取消，訂金恕不退還。

3、訂位保留時間為10分鐘。為確保其他客人用餐權益及避免浪費事先預備之食材，若需要調整行程，敬請提前來電告知（不包含訂位當日取消）；用餐時間為90分鐘。

4、餐廳最低消費為每位賓客 1000 元，12歲(含)以上，水資為每位 90 元，10%服務費另計。

5、早午餐可供訂位時間：11:30 / 12:00 / 12:30，下午茶可供訂位時間：14:15 / 16:00，晚餐可供訂位時間：18:00 /18:30 / 19:00 / 20:00

6、若有特殊座位需求（嬰兒車、輪椅等），請事先告知

7、自備酒水服務費每瓶 500 元，如在本餐廳點酒，即可抵免開瓶費。

Tiffany & Co. 蒂芙尼「Blue Box Cafe Taipei」詳細資訊
地址：新光三越信義新天地A9館Tiffany & Co.蒂芙尼專門店2樓（台北市松壽路9號）
營業時間：11:30AM-09:30PM（星期一至四）、11:30AM-10:00PM（星期五至日）最後點餐時間為8:00PM

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，早餐時段的「Breakfast at Tiffany’s」。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，早午餐時段的「Breakfast at Tiffany’s」1480元。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，英式三層下午茶鹹點菜色。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，英式三層下午茶鹹點菜色。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」下午茶每位1580元（至少兩位）。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」下午茶每位1580元（至少兩位）。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之前菜。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之前菜。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之主菜，有1080元與2880元兩種價位。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之主菜，有1080元與2880元兩種價位。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之甜點。套餐有1480元2道菜、1780元3道菜兩種方案可選。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，季節性菜單之甜點。套餐有1480元2道菜、1780元3道菜兩種方案可選。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，茶飲推薦 Bellocq 貝洛克茶為Blue Box Cafe專屬調配的「No. 727花香紅茶」。（圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）
▲「Blue Box Cafe Taipei」完整菜單，茶飲推薦 Bellocq 貝洛克茶為Blue Box Cafe專屬調配的「No. 727花香紅茶」。 （圖／取自 Tiffany & Co. 官方LINE）

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