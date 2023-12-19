當運動代言人！戴資穎遺傳奶奶愛運動？孫女奪冠「金歡喜」
為推廣民眾建立規律運動習慣，鼓勵民眾就近使用公園設施運動，正確使用避免運動傷害及預防肌少症，高雄市政府衛生局特邀請市府發言人周璟瑜、運動代言人戴奶奶（羽球球后戴資穎奶奶）及高師大體育系鄭漢吾系主任教學團隊，共同拍攝體健設施操作教學影片，未來將於高雄市有體健設施的公園張貼，提供市民隨掃隨看服務，對於孫女戴資穎逆轉勝奪后冠，奶奶臉上滿是驕傲，直說「金歡喜」。
記者鄭婷襄／高雄報導
依據運動現況調查：高雄市市民朋友最常運動的場所就是身邊的公園，另根據110年內政部營建署的統計資料，高雄市「已闢建公園綠地」佔比達6.42%，為全國第一名。所以衛生局在111年起即於高雄市公園辦理公園體健設施班，頗獲民眾好評，許多學員都說平常只來走走，不知道可以這樣運動，為使更多人受惠，衛生局進一步拍攝教學影片，並將影片連結製成QRcord（https://www.youtube.com/watch?v=jfxqKZa8Pik），使更多人可以不受時間地點限制，隨點隨看。
運動是維持身體基本功能及預防失能和減少發生肌少症的重要方法，現年92歲的小戴奶奶表示，自己每天都會出門運動，到住家附近公園走走，保持好體力，對於孫女戴資穎逆轉勝奪后冠，奶奶臉上滿是驕傲，直說：「金歡喜！她的比賽我都有看！」現場還有人問到，小戴勇奪冠軍的運動細胞是不是遺傳？奶奶一度害羞表示是跟爸爸一起打球，戴爸則笑說：「遺傳妳（戴奶奶）啦！」。
戴爸說，小戴比賽時他就在現場，現場觀眾都在幫她加油，小戴就是緊咬對手，一分一分拿回來，最後逆轉勝，至於小戴說「明年見」，是否代表小戴會繼續征戰賽場，戴爸說，奧運積分是算到明年4月，希望能排到有利的位置，明年1月也會繼續到馬來西亞和印度比賽。
高市府發言人周璟瑜表示，拍影片過程中，戴奶奶為人親切可愛，親自示範動作皆非常到位且標準，完全看不出來已高齡92歲，果然平時有運動不一樣，非常厲害！反倒是自己被鄭漢吾系主任指導動作時，有幾個姿勢，差點hold不住，被操到狂流汗，隔天一度肌肉痠痛，自己會好好反省，應該是平時運動量不足，會努力向戴奶奶看齊，好好加油。