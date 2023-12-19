冬至下探8度恐迎寒流！低溫小心中風：起床做到5字訣、泡湯要有伴

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國健署也說，低溫保健有8點注意事項， 提供民眾參考：
1、環境：在臥室、衛浴與客廳等長者容易跌倒的地方，燈光需明亮，地上不要堆放雜物，若天太冷，末梢血液循環慢，更要注意頭暈或心臟不適等現象，除了保暖之外，適度通風也很重要。
2、保暖：無論何時，只要起床，千萬記住「 慢、熱、起、穿、行」5字訣，晚上睡覺前，記得備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到處，且不管何時起床，都要先在床上活動一下四肢或進行伸展，然後先坐在床邊添加衣物後，再慢慢下床，起床後活動也不要太急促，同時補充溫開水以暖和身體。
3、飲食：天氣冷選擇食補或藥補的湯品或鍋類，若含有酒精的成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，再者，喝湯時，湯品的溫度避免超過65度，可能造成食道的傷害。
4、泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，尤其不宜單獨泡湯。
5、運動：運動前要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高危險群，最好晚一點出門運動，或選擇在室內簡單運動，若堅持要出門，建議結伴而行才有照應。
6、按時服藥，穩定情緒：定期量測及記錄血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥，並維持情緒的穩定。
7、隨身攜帶健保卡及緊急用藥：外出要帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息，若醫師有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶。
8、有異狀立即就醫：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適，或出現腦中風徵兆，無法做好「微笑、舉手、說你好」，切記不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。