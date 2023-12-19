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冬至食物進補小心「中西藥相剋」！補湯4藥材　恐害西藥無效白吃

▲天冷補身的藥膳排骨，湯底用十全中藥材燉煮，如果有在服用西藥，恐怕會出現交互作用，有可能會抵消特殊藥物的作用，也可能會出現加乘效果。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）
▲天冷補身的藥膳排骨，湯底用十全中藥材燉煮，如果有在服用西藥，恐怕會出現交互作用，有可能會抵消特殊藥物的作用，也可能會出現加乘效果。（示意圖，圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

節氣冬至要來了，台灣民眾最愛進補，尤其天冷時就會想要透過藥膳料理補身，但中藥食材可能隱藏著和西藥交互作用的陷阱，衛福部食藥署「藥博士 正藥說」粉專分享4大進補的熱門食材，包含當歸、人參、甘草、黃耆等4項藥材，分析會與西藥交互作用，恐怕會讓部分西藥有吃跟沒吃一樣，或是產生加乘效果。

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冬至是一年之中黑夜最長，白天最短的日子，之後白天的時間又會漸漸變長，天氣也會漸漸回暖，冬至習俗上大家會吃湯圓，如果剛好天冷，不少人還會透過薑母鴨、羊肉爐或藥膳排骨等藥膳料理進補，但這些美食的背後卻可能藏著中西藥交互作用的陷阱。

「藥博士 正藥說」粉專以藥膳排骨為例，湯底用十全中藥材燉煮，使用的中藥包含：當歸、熟地、川芎、芍藥、人參、白术、茯苓、甘草、黃耆、肉桂，其中不乏有容易與西藥產生交互作用的藥材。

📍人參：人參會增加人體對胰島素的敏感度，有助於降低血糖，但對於平常有服用降血糖藥物的患者，需要注意低血糖。此外，人參也可能會抑制血小板聚集，增強阿斯匹靈（aspirin）的作用。

📍當歸：當歸本身活血化瘀，具有抗血栓的活性，研究顯示併用抗凝血劑warfarin，需要嚴格監測凝血功能數值INR，並觀察身體有無出血症狀。建議有服用抗凝血劑的病人須特別注意。

📍甘草：長期使用或過量使用甘草，可能會產生類似類固醇的留鈉排鉀效果，加強類固醇的造成水腫的副作用，若與保鉀型利尿劑並用也可能增加高血鉀風險。另外，甘草也有刺激免疫的效果，可能會抵消類固醇的免疫抑制作用。因此，有免疫疾病的患者在使用上需要多多注意。

📍黃耆：黃耆有降血糖的作用，與抗血糖藥物併用會有加乘效果，需要注意低血糖的風險。另外，黃耆也具有免疫刺激作用，如果跟免疫抑制劑併用可能會降低療效。

▲日前有網友提問，表示不明白為何中藥的價格表都不公布呢？（圖／取自 Pixabay ）
▲同時服用中西藥，建議中間至少要間隔一個小時，但是有些藥物並沒有辦法靠間隔時間來減少藥物作用，因此還是建議咨詢過藥師會比較安心。（圖／取自 Pixabay ）
如果對於中西藥的合併使用沒有概念，建議至少間隔一個小時的時間服用，但是有些藥物並沒有辦法靠間隔時間來減少藥物作用。因此還是建議咨詢過藥師。此外，藥膳補品通常偏油且高鹽分的沾醬，有可能成為三高、腎臟疾病患者的負擔。

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