冬至食物進補小心「中西藥相剋」！補湯4藥材　恐害西藥無效白吃

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「藥博士 正藥說」粉專以藥膳排骨為例，湯底用十全中藥材燉煮，使用的中藥包含：當歸、熟地、川芎、芍藥、人參、白术、茯苓、甘草、黃耆、肉桂，其中不乏有容易與西藥產生交互作用的藥材。
📍人參：人參會增加人體對胰島素的敏感度，有助於降低血糖，但對於平常有服用降血糖藥物的患者，需要注意低血糖。此外，人參也可能會抑制血小板聚集，增強阿斯匹靈（aspirin）的作用。
📍當歸：當歸本身活血化瘀，具有抗血栓的活性，研究顯示併用抗凝血劑warfarin，需要嚴格監測凝血功能數值INR，並觀察身體有無出血症狀。建議有服用抗凝血劑的病人須特別注意。
📍甘草：長期使用或過量使用甘草，可能會產生類似類固醇的留鈉排鉀效果，加強類固醇的造成水腫的副作用，若與保鉀型利尿劑並用也可能增加高血鉀風險。另外，甘草也有刺激免疫的效果，可能會抵消類固醇的免疫抑制作用。因此，有免疫疾病的患者在使用上需要多多注意。
📍黃耆：黃耆有降血糖的作用，與抗血糖藥物併用會有加乘效果，需要注意低血糖的風險。另外，黃耆也具有免疫刺激作用，如果跟免疫抑制劑併用可能會降低療效。
如果對於中西藥的合併使用沒有概念，建議至少間隔一個小時的時間服用，但是有些藥物並沒有辦法靠間隔時間來減少藥物作用。因此還是建議咨詢過藥師。此外，藥膳補品通常偏油且高鹽分的沾醬，有可能成為三高、腎臟疾病患者的負擔。