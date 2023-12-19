理專行員涉挪用客戶資金逾4700萬元　國泰世華銀行遭重罰1200萬元

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金管會銀行局說明，國泰世華銀行永和分行林姓前理專自105年11月至111年12月間，利用客戶信任，取得網銀密碼，並請客戶設定其他客戶或林員關係戶的帳號為約定轉帳帳號，再使用網銀將客戶之外幣資金轉出補貼其他客戶，受影響客戶數6戶，所涉金額約4698萬元。
之後，國泰世華銀行清查時又發現新生分行李姓前行員在107年趁客戶開立存款戶時私自幫客戶申請網銀功能，取得網銀密碼，在客戶辦理設定約定轉帳帳號時，一併設定其關係人之帳號，趁機挪用客戶款項至其關係人帳戶，受影響客戶數1戶，所涉金額約50萬元。
銀行局認為，國泰世華銀行對於理專、關係人與經管客戶行內帳戶金流活動相關監控報表，未包含外幣帳戶交易，未完善建立相關監控機制。對於理專與客戶於短期間有相同IP及載具登入網銀，雖然有產出相關報表，卻未進一步了解IP相同的原因或持續追蹤監控，致未能及時發現本案舞弊情事。
雖然國泰世華銀行於「嚴禁行員與客戶間之相關行為規範」規定，嚴禁行員代客保管、變更、取得客戶密碼、代客執行交易，但銀行局指出，該行卻未落實督導案關人員遵循該準則規範，致發生舞弊情事。
金管會除對國泰世華銀行開罰1200萬元，要求該行就第二支柱監理審查增加作業風險的相關資本計提。同時，要求該行依銀行公會「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」第3條規定，將此案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露，並依銀行公會「銀行業違法失職人員資料報送作業要點」規定，報送本案違法失職人員。
金管會強調，防範理專或行員異常行為，有賴銀行誠信文化之形塑及完善道德行為規範的建構，銀行除應不斷精進與強化內部控制的有效性，更需由全體員工共同參與及主動執行，也再次呼籲民眾，不要私下將個人網銀密碼交付予理專或行員，或依理專或行員指示設定網銀約轉帳戶或將款項匯入他人帳戶，並應定期檢視對帳單，以維護自身權益。