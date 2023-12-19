涉地下匯兌洗錢、賭博　「88會館」郭哲敏法庭控檢舉人狹怨報復

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事實上，前警政署政風室主任黃錦秋曾在她的告訴狀提及有關郭哲敏地下匯兌案的移送過程。她指出，2022年2月8日，她接獲郭哲敏手下李冠濰檢舉檢警「吃案」後，同月16日，郭的另2名手下陪同李冠濰前來警政署作證，其中吳睿愷指證，郭以同樣手法把他綁到彰化要求其家人支付贖金，他被救出後即向三重分局報案，但製作筆錄時，郭哲敏大搖大擺進出分局，經律師抗議皆無效。另名手下李銘展因害怕成為下一個受害者，故具名檢舉郭從事地下匯兌，她才會將郭涉及地下匯兌，一併報請新北地檢署指揮偵辦。
新北檢獲報後，由檢察官王涂芝負責偵辦。郭哲敏在檢警發動搜索前夕，也就是去年10月18日及26日曾兩度出境，26日出境後未歸，檢警於11月2日發動搜索，直到11月11日對郭哲敏發布通緝。
此時，鏡週刊獨家披露黃錦秋、王涂芝等人2020年1月17日曾前往郭哲敏經營的「88會館」接受招待。
今年2月，新北檢先起訴郭的大帳房杜韋蓁、涉幫洗錢的昔日角頭大哥、「PGTalk」負責人林秉文等10多人。直到8月10日，郭哲敏終於被押解返台。11月27日，新北檢追加起訴郭哲敏、親信張旭昇。
檢方指控，郭哲敏是AE集團董事長，2018年成立睿世科技等公司，以台灣為據點開發線上賭博遊戲，並架設伺服器經營「包網平台」，出租給中國或東南亞的賭博業者，並協助業者串接第三方支付開通入出金功能，再從中抽成，獲利約16億5609萬餘元；郭哲敏涉指派手下透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶從事地下匯兌，還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢，集團經手匯兌金額高達217億，獲利約1億2666萬餘元。