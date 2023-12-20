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烏弄「買一送一」喝2天！星巴克「7字隱藏代碼」那堤買1送1不用抽

▲手搖飲料烏弄UNOCHA快閃優惠！全台門市手採阿里山金萱「買一送一」喝2天。星巴克則有「7字隱藏代碼」爽喝椰奶那堤買1送1不用抽獎，折扣情報一次整理。（圖／翻攝自烏弄FB）
▲手搖飲料烏弄UNOCHA快閃優惠！全台門市手採阿里山金萱「買一送一」喝2天。星巴克則有「7字隱藏代碼」爽喝椰奶那堤買1送1不用抽獎，折扣情報一次整理。（圖／翻攝自烏弄FB）

記者蕭涵云/綜合報導

每天都要來一杯的手搖飲料優惠一波波！好一陣子沒發出好康活動的烏弄UNOCHA，驚喜發出全台門市「買一送一」優惠爽喝2天的好消息，為慶祝手採阿里山金萱契作茶園榮獲頭等獎，請客喝飲料了。而星巴克則有「7字隱藏代碼」被挖出，即日起至12月29日，爽喝椰奶那堤買1送1還不用抽獎，折扣情報一次整理給大家。

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📌烏弄「買一送一」快閃喝2天
烏弄UNOCHA慶祝手採阿里山金萱契作茶園，榮獲阿里山農會2023春茶比賽的金萱組「頭等獎」，驚喜宣布全台門市，即日起至12月21日，連續2天11:00～19:00，手採阿里山金萱「買一送一」優惠。

提醒大家，每人每次消費限購1組，限手採阿里山金萱，糖冰可調整，可另加價點購配料；限門市現場購買自取（電話訂購自取與你訂線上訂餐自取不適用）；使用環保杯可折5元（贈送之飲品若使用環保杯將不再予以折價）；本活動不與其他優惠活動併行，加價點購配料為甜點非飲品，不得折抵環保杯折抵5元之優惠；活動不提供外送服務。

▲烏弄慶祝獲獎，手採阿里山金萱「買一送一」快閃喝2天。（圖／翻攝自烏弄FB）
▲烏弄慶祝獲獎，手採阿里山金萱「買一送一」快閃喝2天。（圖／翻攝自烏弄FB）
📌星巴克「7字隱藏代碼」被挖出！椰奶那堤「買一送一」不用抽
星巴克耶誕數位體驗「買一送一」抽獎還沒喝完，被挖出靠「7字隱藏代碼」爽喝椰奶那堤「買一送一」不用抽！即日起至12月29日，星巴克行動預點推出椰奶那堤好友分享活動，單筆結帳輸入隱藏代碼「一起喝椰奶那堤」，購買兩杯大杯(含)以上冰熱／容量一致的椰奶那堤，其中一杯由星巴克招待。

提醒大家，每筆訂單限優惠一組；本活動僅限使用APP行動預點點購支付，活動期間不限購買次數；依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止，把握時間開喝囉。

▲2019年秋季首次導入燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「7字隱藏代碼」被挖出！行動預點輸入隱藏代碼「一起喝椰奶那堤」，椰奶那堤「買一送一」不用抽。（圖／記者蕭涵云攝）

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