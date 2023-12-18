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五桐號聯名胡子碰碰買一送一！星巴克、TEA TOP、康青龍也買1送1

▲五桐號聯名胡子碰碰打造4款超萌聯名飲料杯及封膜，限量環保杯還有高約5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔超可愛！五桐號、星巴克、TEA TOP、康青龍「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號聯名胡子碰碰打造4款超萌聯名飲料杯及封膜，限量環保杯還有高約5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔超可愛！五桐號、星巴克、TEA TOP、康青龍「買一送一」一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

最會聯名的五桐號，最新攜手日本知名插畫藝術家「金澤信」筆下的「OHIGE no PON 胡子碰碰」，打造4款超萌聯名飲料杯及封膜，還推出限量「WooTEA x胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，放上一隻高約5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔，有夠可愛！獨家與外送平台Uber Eats合作的「買一送一」活動倒數兩天喝起來。還有星巴克、TEA TOP、康青龍也買1送1一次整理。

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五桐號WooTEA聯名日本「暖日系藝術家」金澤信，與今年誕生十週年的原創角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」合作，推出4款暖心可愛的聯名飲料杯及封膜，更有不可不收的「WooTEA x胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，選用美國FDA食品認證的「Tritan」環保材質透明設計，不易卡色、卡味、不含塑化劑及雙酚A，780mL超大容量搭配寬口徑粗吸管，裝入各式手搖飲料搭配綠茶凍、粉粿、珍珠、小芋圓等配料都沒問題。

▲五桐號全新聯名「OHIGE no PON 胡子碰碰」飲料杯及封膜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號全新聯名「OHIGE no PON 胡子碰碰」飲料杯、封膜及環保杯。（圖／記者蕭涵云攝）
除了杯身上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，還隨杯附上一隻約高5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔，陪你喝飲料！這隻胡子碰碰也可取下塞進五桐號門市奶蓋杯、或擺在桌上當療癒公仔。活動期間於門市消費滿100元，即可以399元優惠價加購，數量有限，售完為止。

▲隨環保杯附的胡子碰碰杯塞公仔，約高5.5公分巨可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隨環保杯附的胡子碰碰杯塞公仔，約高5.5公分巨可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
冬季限定暢銷爆品「雪絨草莓奶酪」再度夢幻回歸，新鮮草莓酸甜滋味搭配雙倍奶香，以鮮奶製成的奶酪鋪底，接著堆疊新鮮草莓丁及草莓冰沙，最後放上一層厚厚的鮮奶奶霜，年年賣破萬杯的超人氣飲品，今年特別開放，奶酪可免費更換為最新的多多粉粿，酸甜滋味融化少女心。

▲冬季暢銷「雪絨草莓奶酪」夢幻回歸！今年特別宣布飲品中的奶酪，可免費更換為最新的多多粉粿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冬季暢銷「雪絨草莓奶酪」夢幻回歸！今年特別宣布飲品中的奶酪，可免費更換為最新的多多粉粿。（圖／記者蕭涵云攝）
還為奶茶控打造2款全新奶茶飲品，正宗港式「皇后絲襪奶茶」，以7:3茶湯與奶水的黃金比例，加入特調煉乳與奶水，口感滑順又好喝；另款「濃煮厚乳奶茶」則以手煮錫蘭紅茶為基底，搭配濃厚奶水，是茶感大於奶味的大人系奶茶，喜歡茶香的奶茶控不可錯過。

▲全新奶茶國度「皇后絲襪奶茶」、「濃煮厚乳奶茶」新上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新奶茶國度「皇后絲襪奶茶」、「濃煮厚乳奶茶」新上市。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天
五桐號獨家與外送平台Uber Eats合作，限定2款限定飲品「買一送一」！即日起至12月19日倒數兩天，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控不能錯過。

▲五桐號聯名胡子碰碰再度掀起搶購。Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐號聯名胡子碰碰再度掀起搶購。Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。

提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。

▲星巴克數位體驗今起「買一送一」爽喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底。（圖／記者蕭涵云攝）
📌TEA TOP：新店開幕「買一送一」
TEA TOP平鎮南勢店全新開幕，12月24日至12月25日，消費即送半價折價券（使用期限12月31日至2024年2月29日，限大杯、來店自取），再加贈半價電子券；12月26日至12月28日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；12月29日至12月30日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。

指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。

▲TEA TOP 第一味買Q凍竹香厚鮮奶送竹香厚鮮奶。（圖／翻攝自TEA TOP 第一味FB）
▲TEA TOP 第一味新店開幕「買一送一」。（圖／翻攝自TEA TOP 第一味FB）
📌康青龍：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天
康青龍 X UberEats全用戶享好康，即日起至12月19日同樣倒數兩天，御香烏龍綠茶或碧玉茉莉綠茶「買一送一」優惠；Uber One會員消費滿額再享85折。

▲許多人都推薦「格雷冰茶」值得嘗試。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）
▲康青龍Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天。（圖／康青龍人文茶飲臉書粉專）

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