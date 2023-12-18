五桐號聯名胡子碰碰買一送一！星巴克、TEA TOP、康青龍也買1送1

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除了杯身上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，還隨杯附上一隻約高5.5公分的胡子碰碰杯塞公仔，陪你喝飲料！這隻胡子碰碰也可取下塞進五桐號門市奶蓋杯、或擺在桌上當療癒公仔。活動期間於門市消費滿100元，即可以399元優惠價加購，數量有限，售完為止。
冬季限定暢銷爆品「雪絨草莓奶酪」再度夢幻回歸，新鮮草莓酸甜滋味搭配雙倍奶香，以鮮奶製成的奶酪鋪底，接著堆疊新鮮草莓丁及草莓冰沙，最後放上一層厚厚的鮮奶奶霜，年年賣破萬杯的超人氣飲品，今年特別開放，奶酪可免費更換為最新的多多粉粿，酸甜滋味融化少女心。
還為奶茶控打造2款全新奶茶飲品，正宗港式「皇后絲襪奶茶」，以7:3茶湯與奶水的黃金比例，加入特調煉乳與奶水，口感滑順又好喝；另款「濃煮厚乳奶茶」則以手煮錫蘭紅茶為基底，搭配濃厚奶水，是茶感大於奶味的大人系奶茶，喜歡茶香的奶茶控不可錯過。
📌五桐號：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天
五桐號獨家與外送平台Uber Eats合作，限定2款限定飲品「買一送一」！即日起至12月19日倒數兩天，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控不能錯過。
📌星巴克數位體驗「買一送一」喝到年底
星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌TEA TOP：新店開幕「買一送一」
TEA TOP平鎮南勢店全新開幕，12月24日至12月25日，消費即送半價折價券（使用期限12月31日至2024年2月29日，限大杯、來店自取），再加贈半價電子券；12月26日至12月28日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；12月29日至12月30日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。
指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。
📌康青龍：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」倒數兩天
康青龍 X UberEats全用戶享好康，即日起至12月19日同樣倒數兩天，御香烏龍綠茶或碧玉茉莉綠茶「買一送一」優惠；Uber One會員消費滿額再享85折。