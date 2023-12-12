雙12星巴克、五桐號、TEA TOP「買一送一」　珍煮丹送10位喝1整年

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星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」來了！即日起至12月28日，完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一」、第二杯半價等好康。11月30日至12月1日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12月30日；每日兌換時間為11:00-20:00。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌五桐號：Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！亞錦賽限定杯
五桐號贊助亞錦賽獲授權製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，即日起至12月13日，賽程期間只要到五桐號門市、外送平台、線上點餐，購買大杯飲品「不限品項」，都可以獲得「棒球亞錦賽限定杯」。
獨家與外送平台Uber Eats合作，限定2款限定飲品「買一送一」！即日起至12月19日，限定「綠茶凍楊桃冰茶、仙草凍奶茶」2款限定飲品，可享「買一送一」好康，咀嚼控在家看轉播也能開喝。
📌TEA TOP：新店開幕「買一送一」
TEA TOP平鎮南勢店12月16日全新開幕，12月24日至12月25日，消費即送半價折價券（使用期限12月31日至2024年2月29日，限大杯、來店自取），再加贈半價電子券；12月26日至12月28日，30元以上飲品限時折10元（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；𝟭𝟮月𝟮𝟵日至𝟭𝟮月𝟯𝟬日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、同品項、來店自取）。
指定飲品為：招牌高山青、冬瓜檸檬、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108、仙楂108(茶王)。
📌康青龍：兩波「買一送一」開喝
康青龍 X UberEats全用戶享好康，即日起至12月19日，御香烏龍綠茶或碧玉茉莉綠茶「買一送一」優惠；Uber One會員消費滿額再享85折。
康青龍會員系統上線，加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，最後一波12月11日至12月12日，有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」大優惠，數量有限，搶完為止。
📌珍煮丹：完成任務有機會抽中「喝一整年」手搖飲料
珍煮丹冬季打造3款美味飲品登場，聯名二伯還要送出最新優惠「喝一整年」，完成任務就有機會抽中「365張飲料使用券」，而且一次將抽出10位幸運兒變身飲料富翁。
12月12日至12月31日，在珍煮丹門市品嚐任意3款最新飲品，拍照並上傳本文留言處，再Tag一位朋友＋留言心得，於2024年1月3日將抽出抽出10位幸運兒變身飲料富翁。提醒大家確保上傳的照片為本人，不得侵犯他人版權；參與者需確認留言中有正確標記朋友的姓名；珍煮丹一整年飲料使用券，共有365張，包含65張新品兌換券及300張任意飲品兌換券。