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麥當勞今漲價「最多貴6元」！1＋1星級點降69元　頂呱呱買一送一

▲台灣麥當勞今起漲價換菜單「最多貴6元」！同時開吃「1＋1星級點」調降69元；漲跌價格一次整理。剛推出冬至應景「麻油雞呱呱包」的頂呱呱，週三會員日呱呱啵啵球「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞今起漲價換菜單「最多貴6元」！同時開吃「1＋1星級點」調降69元；漲跌價格一次整理。剛推出冬至應景「麻油雞呱呱包」的頂呱呱，週三會員日呱呱啵啵球「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞今（20）日起漲價換菜單「最多貴6元」！同時開吃「1＋1星級點」調降69元；重點漲跌價格一次整理，準備前往用餐的民眾可要注意新菜單售價了。而剛推出冬至應景「麻油雞呱呱包」的頂呱呱，適逢週三會員日祭出呱呱啵啵球「買一送一」好康。

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📌超值全餐主餐及配餐「最多貴6元」　早餐配餐調升2元
麥克雞塊（6/10塊）、雙層牛肉吉事堡、極選系列等主餐調升2～5元；其餘麥脆雞腿（2塊）、大麥克、勁辣雞腿堡等7項主餐價格維持不變。經典配餐（中薯＋38元 冷/熱飲）價格維持不變，其餘配餐價格調升3～6元。而早餐主餐價格皆維持不變，但配餐調升2元。

📌4塊麥克雞塊「便宜3元」！單點點心、飲料「最多貴6元」
大薯、麥脆雞腿（1塊）、OREO冰炫風等9項點心，單點價格調升1～6元；冰無糖茶飲、蜂蜜系列飲品等6項飲料，單點價格同樣調升1～6元。而中薯、蛋捲冰淇淋等11項點心單點價格維持不變；人氣4塊麥克雞塊倒是調降3元。

▲麥當勞日前宣布，「1+1星級點」價格自89元降至69元，菜單也同步更新。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞日前宣布，「1＋1星級點」價格自89元降至69元，菜單也同步更新。（圖／麥當勞提供）
📌「1＋1星級點」菜單微調！價格降至69元
「1＋1星級點」指定明星商品新增麥香魚、移除麥脆雞腿；飲料原搭配38元中杯飲品，調整為33～35元小杯飲品，並新增熱紅茶、移除經典美式咖啡。

📌回歸開賣5款神級漢堡！停賣BLT辣脆雞腿堡
新菜單回歸開賣帕瑪森主廚雞腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚雞腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡共5款神級漢堡；停止販售BLT辣脆雞腿堡。

▲台灣麥當勞宣布重磅訊息，將自12月20日零時起調整部分產品價格，漲跌互現，平均調幅2.4%。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞今起調整部分產品價格，漲跌互現，平均調幅2.4%。（圖／麥當勞提供）
▲▲台灣麥當勞12月20日後菜單調整，新增帕瑪森主廚鷄腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚鷄腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡；停止販售BLT辣脆鷄腿堡。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞最新一波調整菜單，漲價「最多貴6元」；不過「1＋1星級點」降至69元、單點4塊麥克雞塊也調降3元。（圖／麥當勞提供）
📌頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」！今呱呱啵啵球 「買一送一」
頂呱呱應景冬至開賣「麻油雞呱呱包」新品幫進補！今12月20日適逢週三會員日，全台頂呱呱門市（除桃園機場店）一日限定「呱呱啵啵球買一送一」優惠活動吃起來。

▲速食品牌也搶攻冬至進補商機！頂呱呱嚴選北港胡麻油開賣「麻油雞呱呱包」，而肯德基則攜手名店「雙月食品社」，把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱嚴選北港胡麻油開賣「麻油雞呱呱包」，應景冬至方便進補。（圖／頂呱呱提供）

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