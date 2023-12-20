麥當勞今漲價「最多貴6元」！1＋1星級點降69元 頂呱呱買一送一
台灣麥當勞今（20）日起漲價換菜單「最多貴6元」！同時開吃「1＋1星級點」調降69元；重點漲跌價格一次整理，準備前往用餐的民眾可要注意新菜單售價了。而剛推出冬至應景「麻油雞呱呱包」的頂呱呱，適逢週三會員日祭出呱呱啵啵球「買一送一」好康。
記者蕭涵云/綜合報導
📌超值全餐主餐及配餐「最多貴6元」 早餐配餐調升2元
麥克雞塊（6/10塊）、雙層牛肉吉事堡、極選系列等主餐調升2～5元；其餘麥脆雞腿（2塊）、大麥克、勁辣雞腿堡等7項主餐價格維持不變。經典配餐（中薯＋38元 冷/熱飲）價格維持不變，其餘配餐價格調升3～6元。而早餐主餐價格皆維持不變，但配餐調升2元。
📌4塊麥克雞塊「便宜3元」！單點點心、飲料「最多貴6元」
大薯、麥脆雞腿（1塊）、OREO冰炫風等9項點心，單點價格調升1～6元；冰無糖茶飲、蜂蜜系列飲品等6項飲料，單點價格同樣調升1～6元。而中薯、蛋捲冰淇淋等11項點心單點價格維持不變；人氣4塊麥克雞塊倒是調降3元。
📌「1＋1星級點」菜單微調！價格降至69元
「1＋1星級點」指定明星商品新增麥香魚、移除麥脆雞腿；飲料原搭配38元中杯飲品，調整為33～35元小杯飲品，並新增熱紅茶、移除經典美式咖啡。
📌回歸開賣5款神級漢堡！停賣BLT辣脆雞腿堡
新菜單回歸開賣帕瑪森主廚雞腿堡、帕瑪森安格斯牛肉堡、蕈菇主廚雞腿堡、四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡共5款神級漢堡；停止販售BLT辣脆雞腿堡。
📌頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」！今呱呱啵啵球 「買一送一」
頂呱呱應景冬至開賣「麻油雞呱呱包」新品幫進補！今12月20日適逢週三會員日，全台頂呱呱門市（除桃園機場店）一日限定「呱呱啵啵球買一送一」優惠活動吃起來。