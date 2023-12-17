冬至進補！頂呱呱開賣「麻油雞呱呱包」　肯德基吃剝皮辣椒紙包雞

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頂呱呱嚴選正宗北港胡麻油，採用傳統手工榨油技藝，保留麻油天然香氣，搭配鮮香菇、鮮嫩雞腿肉、軟Q糯米飯及獨門調配香料拌炒，製作「麻油雞呱呱包」、再現炸出黃金酥脆美味！
搶攻今年冬令進補市場，即日起推出三款限定組合套餐，單人「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋地瓜薯條＋可樂系列飲品，特價179元（原價204元）打87折優惠；「麻油雞雙人餐」爽吃麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋辣味炸雞＋地瓜薯條＋35元可樂系列飲品，特價299元（原價377元）超值優惠下殺79折。
方便多人歡聚想用的「麻油雞派對組合餐」，則有麻油雞呱呱包＋原味雞腿＋原味炸雞＋地瓜薯條＋甜甜包＋可口可樂1.25L，特價499元（原價630元）同樣祭出79折回饋。購買套餐還可超值加購暖心TKK湯品，於頂呱呱門市購買麻油雞系列套餐，可以銅板價69元（原價99元）加購TKK雞湯系列（竹笙/麻油米血）兩種口味二選一。
📌肯德基X雙月食品社開吃「剝皮辣椒紙包雞」
肯德基每到秋冬必有新作為的肯德基「紙包雞」，繼去年台酒「花雕紙包雞」後，今年攜手名店「雙月食品社」，打造全新台式美味「剝皮辣椒紙包雞」！把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補。套餐搭配炸雞、蛋撻全新吃法，療癒迎接變冷的天氣。
以獨家封烤技術、控溫 210 度完美封烤，特選雙月獨家阿甘剝皮辣椒精心熬煮成獨家私房醬汁，結合精選鮮嫩雞腿，搭配鮮脆杏鮑菇、枸杞，把雞湯營養完美封包鎖入「剝皮辣椒紙包雞」，吃起來微辣回甘，方便進補。
除了可以搭配對味的雞汁飯，還可與招牌咔啦脆雞、原味蛋撻一起吃，提供各種套餐組合，單點148元；推薦優惠代碼「50414」，嚐鮮「剝皮辣椒紙包雞＋百事可樂(中)」優惠價165元；還有「剝皮辣椒紙包雞雙人餐」，兩人大啖「剝皮辣椒紙包雞＋雞汁風味飯＋咔啦脆雞 x 2＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(中) x 2」套餐價380元。