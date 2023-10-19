肯德基X雙月食品社開賣「剝皮辣椒紙包雞」！蟬聯6年必比登推介
肯德基又有新花招！迎接秋冬季節，攜手名店「雙月食品社」打造「剝皮辣椒紙包雞」！把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補，10月24日開賣。套餐搭配炸雞、蛋撻全新吃法，療癒迎接變冷的天氣。
記者蕭涵云/綜合報導
每到秋冬必有新作為的肯德基「紙包雞」，繼去年台酒「花雕紙包雞」後，今年首創與蟬聯6年米其林必比登推介的「雙月食品社」合作，打造全新台式美味「剝皮辣椒紙包雞」！
以獨家封烤技術、控溫 210 度完美封烤，特選雙月獨家阿甘剝皮辣椒精心熬煮成獨家私房醬汁，結合精選鮮嫩雞腿，搭配鮮脆杏鮑菇、枸杞，把雞湯營養完美封包鎖入「剝皮辣椒紙包雞」，吃起來微辣回甘，方便進補。
除了可以搭配對味的雞汁飯，還可與招牌咔啦脆雞、原味蛋撻一起吃，提供各種套餐組合，單點148元；推薦優惠代碼「50414」，嚐鮮「剝皮辣椒紙包雞＋百事可樂(中)」優惠價165元；還有「剝皮辣椒紙包雞雙人餐」，兩人大啖「剝皮辣椒紙包雞＋雞汁風味飯＋咔啦脆雞 x 2＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(中) x 2」套餐價380元。
另一方面，雙月合作社近期可說是創意滿滿，也與北投老爺酒店聯名合作「湯X湯」住房專案。即日起至12月28日，凡入住北投老爺酒店旅客，除了能體驗道地的北投白磺湯泉，住房早餐吃得到雙月人氣菜單「阿甘剝皮辣椒燉雞腿湯」；而選則「湯X湯」雙人入住含早餐的優惠專案，再加贈每房乙罐「雙月阿甘剝皮辣椒」，及「愛恨椒芝麵」搭配「烏美汁」的宵夜組合，平日每房每晚7900元起。