中華職棒／陳俊秀轉戰中信兄弟！樂天選擇補償　中職規定一次看

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成為自由球員後，在台灣大賽結束後3個工作日內公告自由球員資格，符合資格者自公告隔日起7個工作日內決定是否行使FA。今年共有23位選手符合資格，其中扣掉複數年約，屬於Ａ級的自由球員有11位，其中只有鄭凱文、陳俊秀、王鏡銘、郭嚴文、王勝偉可行使。陳俊秀、鄭凱文確定行使權利。
陳俊秀以3年超過3000萬以上的金額轉隊，由於他是A級球員，月薪73萬元，根據規章，樂天桃猿可以挑選年薪125％或他的年薪75 %加上25人名單外球員一位，並且補償人員不得拒絕，否則就將引退。過去中職有2020年楊瑞承在賴鴻誠轉戰樂天桃猿後，富邦悍將挑選234萬轉隊費和楊瑞承，作為補強賴鴻誠的代價。
根據自由球員行使辦法第148條「補償規定」， 各球團應於每年開幕戰之隔日起算 3 個工作日內，將所 屬球員年度薪資總額排名前12之球員名單交與聯盟，行使 自由球員權利之選手分級如下： １、A 級—排名第 1 至第12者； ２、B 級—排名第13 (含 )以下者。 任何球團欲與行使自由球員權利之選手締結新年度合約 時，應依原球團所選擇之補償方式進行補償，原球團得經 審視新球團所提25人保護名單外之選手名簿後決定補償方式，
補償方式如下：
１、部分轉隊費及指定選手之補償：適用於Ａ級選手。
（1）原屬球團須於獲得新球團所提出之選手名簿後，於 隔日起算 7 個工作日內，向聯盟表示欲締結合約之 選手，原屬球團得自該名簿中指定 1 名選手。若同 日指定補償之選手出現重複之情形時，該年度戰績 較差之球團擁有指定該選手之權利。
（2）新球團必須支付該選手之原屬球團轉隊費，其額度 為該選手該年度薪資總額之75 %（未稅）。若該選 手為第二次以上行使自由球員權利者，則轉隊費額 度為前次百分比之一半。
２、全額轉隊費之補償：
新球團必須支付該行使自由球員權利選手之原屬球團 轉隊費，其額度為Ａ級選手該年度薪資總額之125%（ 未稅）， B 級選手該年度薪資總額之75%(未稅)；若該 選手為第二次以上行使自由球員權利者，則轉隊費額 74 第 21 章 自由球員辦法 度為前次百分比之一半。
３、經行使自由球員權利之選手原屬球團指定之補償選手 ，其契約關係自聯盟確認該指定有效當日起，移轉於該指定球團。（105年 6 月29日、11月10日，106年 2 月 9 日、110年 4 月19 日球團代表會議通過修定）
（1）若補償選手於聯盟確認指定有效前，已與其原屬球團完成更新合約，則該指定球團應承擔其合約，不得另為不利補償選手之更改。
（2）若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新 合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定 薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。
（3）若該補償選手拒絕行使自由球員權利之選手原屬球團指定，並通知聯盟其拒絕意思後，即由聯盟公告成為「任意引退選手」。新球團應改以不指定選手 之全額轉隊費補償與原屬球團。
（4）該補償選手欲申請復籍者，須依任意引退球員復籍 規定辦理，且原屬球團應退還新球團已支付之全額 轉隊費與部分轉隊費及指定選手間之差額，方得向 聯盟提出復籍申請。
４、前揭所有規定之補償，須於聯盟公布新球團與行使自由球員權利選手締結契約後 6 週內完成，新球團在補償程序完成後方得向聯盟辦理該選手之註冊。
５、宣告行使自由球員權利之選手，於宣告當年起下下年 度之11月30日（含）前與本聯盟其他球團締結合約者， 新球團必須依補償規定補償該選手之原球團；若在宣 告當年起之下下年度之12月 1 日（含）後與本聯盟其 75 第 21 章 自由球員辦法 他球團締結合約，則新球團無須依補償規定補償該選 手之原球團。（107年12月26日常務理事會議通過修定）
其實這樣的做法源自於日本職棒，日職也有所謂的薪資排行，根據日職規章，A級球員為前球團1-3名年薪球員，B為4-10名、11名之後以下為Ｃ級球員。舊球團可選擇金額補償或是人員加金錢補償，A級為年薪80％或28人名單外人員加50％年薪。B級球員新球團需支付年薪60％或是28人名單外人員加40％年薪，C級自由球員則不需要任何補償。
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