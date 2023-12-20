中華職棒／樂天選擇球員加金錢補償有前例！曾被富邦挑走楊瑞承
陳俊秀今年透過自由球員制度轉戰中信兄弟，樂天桃猿選擇金錢加上人員補償，讓球迷十分驚訝，不過回顧中職，過去有3次自由球員成功轉隊先例，其中林智勝、鄭達鴻都在2016年轉戰中信兄弟，2020年賴鴻誠則是由富邦悍將轉戰樂天桃猿，不過前2次都是金錢補償，賴鴻誠部分，富邦挑選234萬轉隊費和楊瑞承，作為補強賴鴻誠的代價，也是中職第一次有球隊挑選人員跟金錢補償。
記者吳政紘/綜合報導
在陳俊秀轉隊之前，中職過去只有三名球員轉隊成功，其中林智勝在2015年季後透過Lamigo桃猿球團向聯盟提出申請，宣告成為自由球員，並在2016年元月以3年3600萬、另900萬激勵獎金加盟中信兄弟，順利轉隊，鄭達鴻也在2015年季後透過透過母隊義大犀牛向聯盟提出申請，正式宣告成自由球員，也在2016年1月11日，以2＋1年複數年合約加盟兄弟，總額2016萬元，成聯盟第2位經自由球員制度順利轉隊球員。
當時會長吳志揚也宣佈，「球團為了彼此的和諧，這次林智勝、鄭達鴻的轉隊以『現金補償』給舊球團。」中信兄弟拿出1170萬元給付給桃猿與義大，（中信兄弟將分別付出645萬元給Lamigo桃猿，付給義大犀牛525萬元，合計1170萬元），選擇金錢補償年薪125％。
不過到了2020年，「宇宙邦」富邦悍將賴鴻誠轉隊，富邦球團不只是要錢，看上樂天好手如雲，富邦挑選234萬轉隊費和楊瑞承，也是中職第一次有球隊挑選人員跟金錢補償，他也成為史上第一位經過自由球員補償轉隊的選手。
楊瑞承當時對富邦打得很順手，加上他有長打能力，因此獲得不少機會，不過今年球季結束後60人名單外，也看到他的名字，他是否還會留在富邦還是轉戰新球團，也令人好奇。
楊瑞承生涯累積出賽92場，4轟，打擊率2成63，2021年出賽60場是生涯年，不過這兩年出賽數大減，今年只有在一軍出賽3場。
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