寒流南下急凍全台！10縣市齊發「低溫特報」 跌破10度區域曝光
入冬首波寒流來襲，中央氣象署今（20）日針對台北等10縣市發布「低溫特報」，提醒民眾，傍晚開始到週五（12月22日）受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，容易有攝氏10度左右或以下氣溫出現，今晚至明（21）日新竹以北及宜蘭有持續攝氏10度左右氣溫發生的機率，外出務必注意穿著、小心室內外較大溫差。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，今天寒流逐漸南下，氣溫呈現一路下降、越晚越冷的趨勢，預測白天高溫北部及宜蘭約攝氏16至18度，其它地區攝氏21至22度，入夜後北部及宜蘭低溫約攝氏14度左右，其它地區攝氏16至19度，明日到週六清晨，各地非常寒冷，此波寒流溫度逐漸下降至週四晚間到週五清晨是最低點，中部以北及宜蘭最低溫下探攝氏9到至11度，其它地區攝氏12至14度，空曠地區可能再低攝氏1至2度。
🟡低溫特報範圍
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣
📍黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、花蓮縣、金門縣
氣象署提醒，民眾在寒流期間應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
週六白天強烈大陸冷氣團或寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，下週日（12月24日）受大陸冷氣團南下，下週一至下週二（12月25日至12月26日）清晨，大陸冷氣團影響，氣溫再度下降，北台灣整天溫度仍不超過攝氏20度，其它地區屬早晚涼冷、白天溫暖舒適，迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。