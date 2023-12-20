2024年補班日僅剩1天！他「2大假期沒了」虧慘 眾嘆：怎樣都會罵
2023年剩下不到半個月，就將迎來嶄新的2024年，許多民眾也開始搶先看明年的行事曆，提前把假期進行規畫。不過就有上班族發現，明年一整年，只剩下2月17日這天需要補班，更有兩大連假直接消失了，讓他苦嘆「虧爆了」，而心聲也引來大批網友感嘆：「就是被罵才調成這樣啊」。
記者潘毅／綜合報導
回顧2023年，從一、二月就開始多次補班，一共有5次週六補班日，但也造就了8個3天以上的連假，不過最終卻因為補班日太多而引發民怨，最終人事總處在5月底拍板2024年行事曆，只剩2月17日這天需要補班，但同時也讓2024的中秋節（二）、國慶日（四）兩大節慶不是連假。
這樣的現象，卻又引發部分上班族不滿，一位鄉民在PTT上表示：「準備要來安排明年的假了，才發現中秋節跟雙十節居然沒有補班連假，只放一天隔天又要上班，但我公司本來就不用補班」，直接虧了好幾天假，也讓原PO忍不住發文抱怨。
抱怨文一出，許多網友則搖頭表示：「不用補班的人還是少數阿，多數人不要補班地獄，就只能這樣囉」、「今年補太多，民眾反彈，做調整正常，反正怎樣都會有人罵」、「一堆人罵翻你都沒關注嗎」、「補班有人罵，不排補班又有人在哭」，但也有人認為，連三大假期之一的中秋節都沒有連假，調整幅度有點太大。
據行政院人事行政總處公布，2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況。