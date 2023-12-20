7-11入冬草莓季開跑！必吃草莓爆餡生乳包、慕斯杯 逾60款限定品
年末草莓季來了！7-11自12月27日起至2024年1月23日推出「莓好幻想」主題活動，針對年末聚會派對集結逾60樣限定與主題周邊商品，還有5款粉紅包裝的草莓麵包、2款草莓季甜點必吃，以及指定零食、糖果、飲料任選2件8折/3件77折。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自12月27日起推出5款粉紅包裝的草莓麵包，新品包括「草莓卡士達布雪」、「愛餡大亨草莓奶油軟法」，酸甜草莓醬與進口鹹奶油打造層次變化豐富的口感，還有「草莓起司軟歐」、「統一麵包草莓夾心」、「新感覺草莓夾心」，草莓醬酸甜口感超美味。
當季草莓甜點有「爆餡草莓羅馬生乳包」，本土產草莓醬搭配歐洲進口鮮奶油，搭配日式冷藏麵包配方酸甜口感佳；「草莓慕斯杯」添加奧地利草莓醬搭配香濃馥郁鮮奶油，是冬季必吃美食之一。
此外，7-11門市預購網羅甜點名店、人氣團購推出「草莓系商品」，從草莓甜點、糖果、餅乾及飲料一應俱全，嘉義發跡的人氣名店「細鳳果茶」攜手「芙甜法式甜點坊」聯名推出的「法式卡士達草莓塔」，還有酥脆千層包覆香甜草莓的「法藍四季草莓千層酥」、「思日式香堤草莓蛋糕三明治」。
12月27日起至2024年1月23日，指定零食/糖果任選2件8折/3件77折；12月27日起至2024年1月9日，指定烘焙商品任選第二件省10元；12月27日起至2024年1月23日，草莓季指定草莓冰品任選第2件6折。
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