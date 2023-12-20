房市／土地市場回穩！台中、桃園逆風衝高

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觀察六都土地交易表現，台中、桃園在市場冷風中逆勢上衝，是六都中唯二維持正成長的城市。信義全球資產公司統計，台中以196億元居土地市場最熱區，年增115%，今年最高總價交易同樣落在台中，為富宇建設以40億元取得台中北屯區土地，顯見台中在人口紅利、商圈發展成熟、重劃區題材等利多齊發下，持續吸引建商布局。
另一熱區桃園同樣是近年建商推案重點區域，今年土地交易集中在有捷運線行經的中壢區、大園區，主力買方為建設公司，購地目標鎖定千坪以上大型土地，最大筆交易為百峰建設以21.48億元取得中壢泰豐自辦重劃區重劃後4,273坪土地。此外，今年桃園亦出現一筆地上權交易紀錄，為臻鼎科技布局高鐵站前商圈，拿下青平段2,385坪土地，規劃興建自用企業總部。
市場規模六都中排名第二則為台北市，信義全球資產公司於一線服務的市場觀察發現，由於目前台北可供開發的土地已相當稀少、取得成本也較高，因此開發商投資重點，主要放在具改建開發潛力的老舊透天、商業大樓，信義全球資產公司近期亦成功協助多組客戶購置市區內獨棟透天厝或商用大樓，買方看重的即是精華地段未來改建開發價值。
展望2024年土地市場，總經理林三智表示，從房市狀況看來，今年買賣移轉棟數可望守住30萬棟，交易量縮、價盤整，新青安政策上路後，整體市況仍呈現穩定的自用市場。目前主要預測機構對明年經濟成長多持樂觀態度，林三智認為，329檔期將是一個重要的觀察時間點，選後自用買盤出籠，投資動能回溫可激勵建商推案信心度，也會帶動土地交易量成長，估明年土地市場應不會比今年更冷。