面板廠「瘦身」趁谷底翻揚拚轉型　群創3年要養500高階封裝大軍

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友達董事長彭双浪今日對外表示，友達不斷進行營運調整和資產活化，若工廠效率未達預期就會進行調整，新加坡廠部分設備若可使用，也會運回台灣在新的製程上使用。展望明年，他表示應該是溫和成長，仍還是要再觀察，像是今年沒有之前預期的好，主要是全球通膨升息，還有俄烏戰爭與中東戰事，以及中國大陸經濟趨緩造成。
無獨有偶，群創竹南T1廠11月底通知上百人須在12月19日及20日離職，群創指出這是基於彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，經審慎評估全面精實管理，包括組織與產線的最適調整，以強化集團佈局與發展。其實，群創於9月就啟動組織改組計畫，區分為顯示器及非顯示器兩大領域群。其中，顯示器領域群主攻面板模組，以持續提升成本良率、毛利率及穩定市占為目標。
由於受到面板報價走跌影響，群創去年全年稅後虧損279.9億元，為近10年最差，每股淨損2.76元，公司因此加大轉型力道。來看今年第4季，群創總經理暨營運長楊柱祥今日表示，第4季為產業傳統淡季，待終端旺季銷售後重啟庫存回補，預估面板價格持平或微幅修正。
楊柱祥指出，群創將依市場動向及客戶需求，持續動態產能調配及提高生產效率，並加速推展非顯示器領域的開發，以提升產品附加價值。至於明年展望，他表示有5大利多將促使面板市況好轉，包括巴黎奧運、足球歐洲盃帶動換機潮；電視面板平均尺寸加速放大；導入AI功能的手機及NB陸續問世；總經面升息等利空鈍化；面板產業秩序穩定等。
董事長洪進揚指出，群創將持續跨領域發展，因面板顯示器將有更多應用價值，包括智慧零售、智慧醫療、智慧工廠與車用等，成為人機介面的重要關鍵，未來將著重潛力人才的培訓，基於面板的基礎上鼓勵同仁跨界接受訓練。另外，針對跨足半導體先進封裝，力拼明年量產，為此公司也擬定3年養成500高階封裝大軍的計畫。公司以「顯示器」及「非顯示器」兩大領域雙翼發展，「非顯示器」比重從去年的20%，到今年提升到24%，希望明（2024）年能攀升到27%以因應未來挑戰。