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境外保單透過社群電郵攬客！當心踩到4地雷　違法銷售最重罰2千萬

▲隨著網際網路興起、社群網站與媒體的普及，屢有不肖業者以社群媒體、電子郵件等方式，向民眾推介招攬未經主管機關核准之境外保險商品，金管會示警當心踩到4大地雷，求助無門。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲隨著網際網路興起、社群網站與媒體的普及，屢有不肖業者以社群媒體、電子郵件等方式，向民眾推介招攬未經主管機關核准之境外保險商品，金管會示警當心踩到4大地雷，求助無門。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者顏真真／台北報導

隨著網際網路興起、社群網站與媒體的普及，屢有不肖業者以社群媒體、電子郵件等方式，向民眾推介招攬未經主管機關核准的境外保險商品，金管會今（20）日示警，當心踩到4大地雷區，包含求助無門、保單內容不易理解、不受我國保險法規範及無法做為所得稅列舉扣除額等，而非法銷售最重可開罰新台幣2千萬元。

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金管會表示，由於簽發境外保險商品的公司，是未經金管會許可設立得於我國境內經營保險業務的外國保險公司，其發行的保險商品，即俗稱境外保單或地下保單，也未經審查通過，消費者如果購買境外保單，可能面臨4大問題。

首先，遇有保險爭議恐求助無門，需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理；二、境外保單多以英文書寫或中文譯本，不易理解保單契約內容。

三、境外保單之保險公司不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金之相關保障。四、境外保單不為我國法律所承認，消費者所支付的保險費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單之死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產的規定。

此外，金管會指出，根據保險法第167條之1規定，為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上2千萬元以下罰金。金管會呼籲，大眾切勿以身試法，消費者若有發現不肖人士招攬境外保單的具體事證，可檢證向司法單位告發或向金管會檢舉。

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