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百貨年菜登場！米其林名店、Pierre Hermé馬卡龍　免排隊也能買

▲新光三越春節禮品12/21起預購開賣，有總舖師手路菜外，還有名店甜點通通線上就能訂。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越春節禮品12/21起預購開賣，有總舖師手路菜外，還有名店甜點通通線上就能訂。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

龍年春節即將到來，各大通路年菜預定開跑，新光三越今（21）日公開龍年年菜禮品亮點，今年集結四大總舖師手路菜、米其林星級、必比登推薦，還有快閃店排隊人潮不斷的「Pierre Hermé馬卡龍」，日銷萬顆還要排隊1至3小時，現在網路就能輕鬆預定，名店料理不用排隊也能品嚐。

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新光三越表示，隨著疫後恢復日常生活，雖然出國旅遊的民眾增多，不過返鄉過年的人潮也回歸，2023年菜檔期業績達1億元，今年預估可飆1.2億元，也已將備貨多增3成，搶攻春節圍爐商機。

今年新光三越年菜亮點包括，歡慶台南即將建城400年，首度與臺灣文學館跨界合作打造「臺灣文學館家宴」，一次集結台南府城米其林推薦3大餐廳—錦霞樓（蝦棗+蟳丸、紅蟳干貝米糕）、福樓（東坡肉）、博仁堂（養生雞窩盅）和50年南北貨老店的勝義行（烏魚子）打造最具文藝氣息的台灣圍爐宴。

還有台灣四大總舖師，黃景龍「嘟嘟家台式吮指豬肋排」、阿隆師「佛跳牆海中寶」、阿輝師「唐朝一品封」、阿微姊「鳳凰和鳴年菜組」經典手路菜等團圓必備年菜，以及3大米其林餐盤推薦餐廳，包括連續3年獲得台中米其林餐盤推薦「千味海鮮」、眾多名人最愛創意台菜「丸滿台灣味手路菜餐廳」、獲選台版米其林當代臺菜餐廳，擁有台灣廚神之稱的阿發師「青青餐廳 魷魚螺肉蒜」。

▲新光三越春節禮品12/21起預購開賣，有總舖師手路菜外，還有名店甜點通通線上就能訂。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越春節禮品12/21起預購開賣，有總舖師手路菜外，還有名店甜點通通線上就能訂。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越獨家臺灣文學館家宴 售價2,850，限量1000份。（圖／新光三越提供）
▲新光三越獨家臺灣文學館家宴 售價2,850，限量1000份。（圖／新光三越提供）
尤其每年熱銷的一國人氣伴手禮，今年一口氣引進日法6大首度登台超人氣伴手禮，包括目前在A11人氣爆棚的快閃店「Pierre Hermé 馬卡龍」，每每經過總是人潮滿滿，至少排隊1至3小時才能買得到，加入春節禮品預購檔期，相當於線上就能預購，不用排隊就能品嚐排隊名店。首度登台的伴手禮還有大阪ええYOKAN 羊羹禮盒、Now on Cheese起士夾心餅乾禮盒、Butters經典奶油蛋糕&餅乾禮盒等。

▲「Pierre Hermé 馬卡龍」，每每經過總是人潮滿滿，至少排隊1至3小時才能買得到，加入春節禮品預購檔期，相當於線上就能預購。（圖／新光三越提供）
▲首度登台的「Pierre Hermé 馬卡龍」A11快閃店人潮滿滿，至少排隊1至3小時才能買得到，加入春節禮品預購檔期，相當於線上就能預購。（圖／新光三越提供）
▲新光三越今年一口氣引進日法6大首度登台超人氣伴手禮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越今年一口氣引進日法6大首度登台超人氣伴手禮。（圖／記者鍾怡婷攝）
而SOGO龍年春節禮品、年菜特輯也陸續開跑，包括忠孝館新加坡米其林一星的莆田PUTIEN極上祥龍星饗宴；復興館GREEN & SAFE今年推出米其林綠星山海樓聯名經典套組；敦化館推薦頂極鍋物-深紅鍋物 獨尊澳龍（龍蝦套組）。

還有龍年限定加價購生肖撲滿，忠孝館於2024/1/23至2/14在各樓層餐飲、B2銘店不限金額消費發票，可以66元加購「金龍生肖撲滿」一隻（限1000個）。復興館於2023/12/26-2024/1/17憑超市餐飲不限金額發票，可以66元加購「金龍報喜生肖撲滿」一隻（限2000個）。

▲SOGO忠孝館，三合院 2024龍鳳呈祥年菜組（八人份）原價7880元 特價7600元。（圖／SOGO提供）
▲SOGO忠孝館，三合院 2024龍鳳呈祥年菜組（八人份）原價7880元 特價7600元。（圖／SOGO提供）

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