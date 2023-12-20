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暖心社工師獲績優表揚！新冠期間助「媽媽送兒子」最後一程

▲社工師陳思雯在疫情間奔走於醫院與患者間，透過電話、視訊，或是連線方式，幫助患者與病家道別。（圖／記者林志怡攝，2023.12.20）
▲社工師陳思雯在疫情間奔走於醫院與患者間，透過電話、視訊，或是連線方式，幫助患者與病家道別。（圖／記者林志怡攝，2023.12.20）

記者林志怡／台北報導

許多家庭因為新冠疫情無法在患者患者臨終時陪在身邊，獲112年醫療事故關懷服務績優表揚績優個人獎的社工師陳思雯，在疫情間奔走於醫院與患者間，透過電話、視訊，或是連線方式，幫助患者與病家道別，也曾協助一位媽媽穿上全套防護裝備、進入負壓隔離病房，見染上新冠肺炎的兒子最後一面。

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2019年底新冠肺炎疫情爆發後，許多民眾也因為各種疫情相關感染管控規範，無法陪伴在親友身邊、直接見上最後一面，擔任社工師10餘載的台大醫院社會工作室中級管理師陳思雯，在疫情期間也看了無數無法與家人見面的家庭，以及醫病溝通不順暢所造成的爭執。

她接受媒體聯訪時表示，當時有些因為感染新冠肺炎而收治於負壓個離病房的患者，無法讓家屬陪伴在側，但當時遇到一位個案，因為感染新冠肺炎、生命已經走到末端，對於家屬來說也是相當意外、難以承受的情況，很多親屬都希望能陪在患者身邊，但當時的管控實在不允許。

陳思雯回憶，當時她做了很多院內聯繫與橫向溝通，也和家屬溝通很久，最後決定讓個案的媽媽穿上全套的隔離裝備、經過層層的感染管控確認，最後來到兒子身邊，陪兒子走完生命的最後一段路、見上最後一面，但這樣的案件數實在不多，當時也僅有這一件個案成功。

對於擔任社工師多年的經驗，陳思雯說，每個個案對她來說都非常重要、都是一點一滴累積的成長，她希望通過關懷服務的介入，讓病家、醫療人員都可以得到最好的結果，但不見得每個案件都能順著期待進行，若無法讓病家得到比較滿意的答案、因此走上訴訟，這是作為第一線的她會感到比較氣餒的時刻。

但陳思雯說，近5年的案件分析統計發現，通過醫病溝通會議，有88%的病家會接受醫療人員的說明。對她來說，「一起面對」是居中協助醫病溝通的重要態度，仔細整理並加提出的問題給同仁了解、作為橋樑，並把具有學習價值的爭議案件撰寫成教案，或是以講師身份分享經驗，都是重要的使命。

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