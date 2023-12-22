囤房稅2.0通過後！2023十大賣壓重災區曝　這區建商囤逾5千房最慘

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591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，目前市場多空拉鋸，景氣前景不明，又有大選等利空步步逼近，買賣雙方都放慢腳步，也導致部分供給量大的重劃區更賣壓水位急遽升高。但隨著8月新青安優惠房貸支撐，加上明年大選結束，房市交易估計將逐步回穩。
以賣壓最重的淡水區來說，目前區內住宅總銷售戶數直逼1.8萬戶，待售量達5,537戶，不過從待售比來看，31.4%卻在各區中表現不算差。林哲緯指出，淡水供給量雖大，卻是雙北各區僅存不多的低總價區塊，故仍能吸引雙北首購族出手維持銷況，但因當地仍存有聯外交通、氣候等問題，加上空屋量大，建議購屋者在此買房，還是要多看多比較。
賣壓第2高的新北三重，由於鄰近台北市且在二重疏洪道等重劃題材加持，這幾年陸續有「都廳大院」、「晴空大地」等超大量體指標案公開，帶動量能持續走高，目前總銷戶數也突破1萬戶多，待售量來到4千多戶。目前當地建案去化仍能維持順暢，只是交易更集中在小坪數、低總價等的產品上。而部分換屋型產品的價格門檻較高，銷售期也相對較長。
而台南市安南區，在南科台積電刺激下躍居房市熱區，以推案量最大的九份子重劃區來說，在外地與投資族群搶進下，房價短短數年從1字頭一路狂奔至3字頭，但因鄰近北區、永康區等熱區享有房市外溢效應，加上工業區就業人口支撐，仍是建商優先鎖定重點區域之一，也導致供需持續走高，待售率為40.2%。
那麼民眾是否有機會在上述十大賣壓區，買到價格平實的好房？永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，囤房稅2.0主要影響建商握在手上的未售新成屋，「預售屋沒有壓力，蓋好才開始算」，比較可能發生在先建後售的建案，多少對建商形成「賣快一點的壓力」。
房產KOL「阿宅地產顧問」受訪直言，民眾確實有機會能在賣壓大的區域，買到價格平實的好房，上述賣壓重災區多在重劃區，建商敢在該區推案，一定都是看中其未來發展的潛力，賣壓大只是區域成熟前，短期的供需失衡導致，只要不是推過頭、供給量太大的，都不失是買到平實好房的潛力區。