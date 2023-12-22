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囤房稅2.0通過後！2023十大賣壓重災區曝　這區建商囤逾5千房最慘

▲591最新統計，2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶，名列十大賣壓重災區冠軍。（圖／NOWnews資料照片）
▲591最新統計，2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶，名列十大賣壓重災區冠軍。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

囤房稅2.0（房屋稅條例修正草案）通過後，建商餘屋採全國統一標準，稅率依照持有年限不同，適用2%~4.8%稅率，餘屋愈多、賣愈久，對建商來說成本壓力愈大。據591新建案統計全台各行政區，今年1到11月底預售加成屋最新待售戶數，整理出2023「十大賣壓重災區」，新北市淡水區不出意外，以5537戶登最慘冠軍寶座，第二慘為新北三重區有4230戶待售，第三則是高雄左營區有3346戶。若以縣市來看，新北市有4區上榜，待售量近1.6萬戶是最大苦主。

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2023十大賣壓重災區，除了台北市、新竹因量體較小未進榜外，其餘五都均有地區上榜，其中新北市共4區上榜最慘，桃園、高雄亦有兩地上榜，台中與台南則各有1區。若是進一步觀察各行政區，淡水區待售量5537戶為各區最重，但因其總銷戶數超過1.7萬戶也是最高，因此待售率僅31.4%，而待售量排第十的高雄市楠梓區，待售率達53.7%最高，相當每10間賣不到5間。

▲2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶最多，但高雄市楠梓區待售率53.7%最高，相當每10間賣不到5間。（圖／591新建案提供）
▲2023年度十大賣壓重災區，新北市淡水區待售屋多達5537戶最多，但高雄市楠梓區待售率53.7%最高，相當每10間賣不到5間。（圖／591新建案提供）
591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯分析，目前市場多空拉鋸，景氣前景不明，又有大選等利空步步逼近，買賣雙方都放慢腳步，也導致部分供給量大的重劃區更賣壓水位急遽升高。但隨著8月新青安優惠房貸支撐，加上明年大選結束，房市交易估計將逐步回穩。

以賣壓最重的淡水區來說，目前區內住宅總銷售戶數直逼1.8萬戶，待售量達5,537戶，不過從待售比來看，31.4%卻在各區中表現不算差。林哲緯指出，淡水供給量雖大，卻是雙北各區僅存不多的低總價區塊，故仍能吸引雙北首購族出手維持銷況，但因當地仍存有聯外交通、氣候等問題，加上空屋量大，建議購屋者在此買房，還是要多看多比較。

▲新北市府統計2022年至2023年上半年，新北市65歲以上購屋族偏好地點，以淡水區交易最熱絡。（圖／資料照片）
▲新北市府統計2022年至2023年上半年，新北市65歲以上購屋族偏好地點，以淡水區交易最熱絡。（圖／資料照片）
賣壓第2高的新北三重，由於鄰近台北市且在二重疏洪道等重劃題材加持，這幾年陸續有「都廳大院」、「晴空大地」等超大量體指標案公開，帶動量能持續走高，目前總銷戶數也突破1萬戶多，待售量來到4千多戶。目前當地建案去化仍能維持順暢，只是交易更集中在小坪數、低總價等的產品上。而部分換屋型產品的價格門檻較高，銷售期也相對較長。

而台南市安南區，在南科台積電刺激下躍居房市熱區，以推案量最大的九份子重劃區來說，在外地與投資族群搶進下，房價短短數年從1字頭一路狂奔至3字頭，但因鄰近北區、永康區等熱區享有房市外溢效應，加上工業區就業人口支撐，仍是建商優先鎖定重點區域之一，也導致供需持續走高，待售率為40.2%。

▲台南市安南區以及高雄市楠梓區近期移轉量仍維持亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲台南市安南區在南科台積電刺激下躍居房市熱區，仍是建商優先鎖定重點區域之一，也導致供需持續走高，待售率為40.2%。（圖／NOWnews資料照片）
那麼民眾是否有機會在上述十大賣壓區，買到價格平實的好房？永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，囤房稅2.0主要影響建商握在手上的未售新成屋，「預售屋沒有壓力，蓋好才開始算」，比較可能發生在先建後售的建案，多少對建商形成「賣快一點的壓力」。

房產KOL「阿宅地產顧問」受訪直言，民眾確實有機會能在賣壓大的區域，買到價格平實的好房，上述賣壓重災區多在重劃區，建商敢在該區推案，一定都是看中其未來發展的潛力，賣壓大只是區域成熟前，短期的供需失衡導致，只要不是推過頭、供給量太大的，都不失是買到平實好房的潛力區。

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