AI竟能預測何時死亡！準確率達78% 丹麥研究員：還可算一生收入
近幾年隨著AI人工智慧的興起，AI能做到的功能越來越多。丹麥及美國科學家就研發出一款「life2vec」的AI模型，研究階段運用丹麥600萬人的生活樣態，透過演算法成功預測出人們未來的收入如何及何時死亡，準確率達到78%。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《每日郵報》報導，近期丹麥及美國科學家在《自然計算科學》期刊上發表研究，指出AI模型「life2vec」自2008年至2016年進行訓練，接收了大量丹麥數據來學習演算法。研究團隊提供life2vec超過600萬真實人物的詳細資料，包含收入、職業、居住地、工作時間和各種病例等，並讓life2vec預測4年後所有用戶的死亡時間及一生收入等結果。
沒想到，讓研究團隊訝異的是，life2vec竟答對四分之三，準確率達到78%。研究人員舉例，life2vec的運作原理就像ChatGPT一樣，能夠透過對話方式，將得到的資訊推測出未來可能發生的事情，用戶可以向life2vec提出簡單的問題，例如「某人是否會在4年內死亡？」。
life2vec首席研究人員蘇恩·萊曼（Sune Lehmann）表示，為了保護研究用個資不被外洩，因此現在系統還不開放公開使用。萊曼透露，目前團隊正積極地公開更多研究結果，但還在研議如何以確保用戶個資的隱私的方式來進行。