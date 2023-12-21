批帝王條款掀風暴！Cheap提告網友妨害名譽　改不提告喊已和解

台灣「隱藏森林遊樂園」門票僅90元！隔壁是最強老街　遊客評價曝

▲位於高雄的「三桃山森林遊樂園」堪稱是台灣遊樂園鼻祖，已經有86年歷史之久。（圖/三桃山森林遊樂園Google評價）
▲位於高雄的「三桃山森林遊樂園」堪稱是台灣遊樂園鼻祖，已經有86年歷史之久。（圖/三桃山森林遊樂園Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的旅遊景點種類非常多，而說到台灣的遊樂園，大家一定都是想到劍湖山、六福村、麗寶樂園等等；如果是森林遊樂園則是嘉義阿里山、南投溪頭自然教育園區等等。然而，近日有網友發現在高雄有一處台灣隱藏的「森林遊樂園」，就是位於高雄的「三桃山森林遊樂園區」，票價竟然只要90元，雖然環境設備比較老舊，但是該遊樂園竟然已經在台灣有86年的悠久歷史！

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有網友近日在Tik Tok貼文指出大家知道位於高雄有一個隱藏樂園嗎？就是三桃山森林遊樂園，在86年前他曾是遊樂園的鼻祖，園區內有水濂洞、遊樂設施有空中腳踏車、紙板溜滑梯等等」不過由於許多遊樂設施都要自己手動腳動，也讓該網友笑稱「門票只收90元，但是玩起來比六福村還要累」。

▲位於高雄的三桃山森林遊樂園有著名的「水簾洞」可走，不少人到此參訪都會走過一回。（圖/三桃山森林遊樂園Google評論）
▲位於高雄的三桃山森林遊樂園有著名的「水濂洞」可走，不少人到此參訪都會走過一回。（圖/三桃山森林遊樂園Google評論）
事實上，這座位於高雄的「三桃山森林遊樂園區」已經擁有86年的歷史，前幾個月旅遊YouTuber孫女也曾到此參訪朝聖過，孫女也表示一進去到園區就有回到20年前的感覺，她也實際玩了網路上大家推薦的「空中腳踏車」，實際與攝影師一起玩之後，凌空的感覺讓她驚呼連連；另外則是園區內著名的紙板溜滑梯，孫女玩過之後也表示「好像划水道喔，好好玩喔，不虛此行」。

而《NOWnews》記者也實際查看「三桃山森林遊樂園區」的Google評價，發現評分並沒有太低，也有4.2顆星的評分，不少遊客紛紛表示「這真的是我童年的回憶，放假帶小孩來這裡走一走，他們也玩得很開心」、「票價只要90元真的很便宜，小孩也是玩得非常高興」、「沒落了人潮不多很可惜，如果有經費重整應該會不錯」、「除了蚊蟲太多之外，覺得是很神秘的遊樂園」。

▲三桃山森林遊樂園最有名的遊樂設施就是「空中腳踏車」，踩踏的凌空感，讓YouTuber孫女大讚刺激。（圖/Google評價）
▲三桃山森林遊樂園最有名的遊樂設施就是「空中腳踏車」，踩踏的凌空感，讓YouTuber孫女大讚刺激。（圖/三桃山森林遊樂園Google評價）
然而實際查詢「三桃山森林遊樂園區」的位置，發現它位於高雄旗山區，再用Google map搜尋之後發現，距離今年最強老街「旗山老街」僅距離1.4公里，如果正好要去高雄旗山老街的遊客，不知道怎麼安排行程的話，可以去「三桃山森林遊樂園區」體驗不同的遊樂園風情哦！

至於今年最強老街，根據觀光署日前最新公布統計資料顯示，高雄「旗山老街」在今年前10月累積觀光人數高達676萬餘人，超過位於新北知名的「九份老街」以及「淡水老街」，由於去年還並未被列入觀光署統計景點，沒想到今年才入列就拿下冠軍，是潛力值滿點的觀光熱點，勢必能帶動周邊景點的觀光人潮！

▲據觀光署公布的「遊憩景點人數統計」資料顯示，全台老街之中，今年年1至9月累積造訪人數最多的是位於高雄市的「旗山老街」。（圖／取自高雄旅遊網）
▲據觀光署公布的「遊憩景點人數統計」資料顯示，全台老街之中，今年年1至10月累積造訪人數最多的是位於高雄市的「旗山老街」。（圖／取自高雄旅遊網）

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