台灣「隱藏森林遊樂園」門票僅90元！隔壁是最強老街　遊客評價曝

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事實上，這座位於高雄的「三桃山森林遊樂園區」已經擁有86年的歷史，前幾個月旅遊YouTuber孫女也曾到此參訪朝聖過，孫女也表示一進去到園區就有回到20年前的感覺，她也實際玩了網路上大家推薦的「空中腳踏車」，實際與攝影師一起玩之後，凌空的感覺讓她驚呼連連；另外則是園區內著名的紙板溜滑梯，孫女玩過之後也表示「好像划水道喔，好好玩喔，不虛此行」。
而《NOWnews》記者也實際查看「三桃山森林遊樂園區」的Google評價，發現評分並沒有太低，也有4.2顆星的評分，不少遊客紛紛表示「這真的是我童年的回憶，放假帶小孩來這裡走一走，他們也玩得很開心」、「票價只要90元真的很便宜，小孩也是玩得非常高興」、「沒落了人潮不多很可惜，如果有經費重整應該會不錯」、「除了蚊蟲太多之外，覺得是很神秘的遊樂園」。
然而實際查詢「三桃山森林遊樂園區」的位置，發現它位於高雄旗山區，再用Google map搜尋之後發現，距離今年最強老街「旗山老街」僅距離1.4公里，如果正好要去高雄旗山老街的遊客，不知道怎麼安排行程的話，可以去「三桃山森林遊樂園區」體驗不同的遊樂園風情哦！
至於今年最強老街，根據觀光署日前最新公布統計資料顯示，高雄「旗山老街」在今年前10月累積觀光人數高達676萬餘人，超過位於新北知名的「九份老街」以及「淡水老街」，由於去年還並未被列入觀光署統計景點，沒想到今年才入列就拿下冠軍，是潛力值滿點的觀光熱點，勢必能帶動周邊景點的觀光人潮！