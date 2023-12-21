今10:00開搶！台灣虎航「耶誕促銷」單程機票899元起　賞雪衝一波

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台灣虎航耶誕驚喜促銷，「899元單程未稅機票」飛日韓澳泰越，今早10:00開賣至12月22日23:59；旅遊期間為12月21日至2023年4月30日（依各航點公告日期為主）。
最划算「台中／高雄－澳門」899元起、「台北－澳門」999元起，旅遊期間12月21日至2024年3月30日。大家最愛的日本航程，有「高雄－沖繩1799元起」旅遊期間2024年1月16日至2024年2月14日，「高雄－東京成田2099元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日，「台北－佐賀2299元起」、「台北－新潟2699元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日。
飛韓國部分則有「台北－大邱1699元起」、「高雄－金浦1999元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日；「台北－仁川1999元起」、「台北－釜山1999元起」、「台北－濟州2299元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日，賞雪衝一波。
📌越捷航空「直飛越南馬爾地夫」富國島機票單程1850元
越捷航空明年1月17日開通直飛越南富國島新航線，台灣民眾僅需花費3.5小時、還省下簽證費用，就能直飛越南的馬爾地夫，探訪最夢幻日落異形沙灘、走訪西貢歌劇院、檳城百年市場等景點。機票單程最低只要1850元，一週7班 「台北 – 富國島」往返直航。