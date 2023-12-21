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今10:00開搶！台灣虎航「耶誕促銷」單程機票899元起　賞雪衝一波

▲耶誕衝一波賞雪！台灣虎航驚喜促銷「899元機票」飛日韓澳泰越；越捷航空則有3.5小時免簽證直飛越南富國島，單程最低1850元，划算機票優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲耶誕衝一波賞雪！台灣虎航驚喜促銷「899元機票」飛日韓澳泰越；越捷航空則有3.5小時免簽證直飛越南富國島，單程最低1850元，划算機票優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族耶誕衝一波賞雪了！台灣虎航驚喜促銷「899元機票」飛日韓澳泰越；喜歡溫暖海島旅遊的民眾，則有越捷航空3.5小時免簽證直飛越南富國島，機票單程最低1850元可入手，划算機票優惠一次整理。

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📌今10:00開搶！台灣虎航「耶誕促銷」單程機票899元起
台灣虎航耶誕驚喜促銷，「899元單程未稅機票」飛日韓澳泰越，今早10:00開賣至12月22日23:59；旅遊期間為12月21日至2023年4月30日（依各航點公告日期為主）。

最划算「台中／高雄－澳門」899元起、「台北－澳門」999元起，旅遊期間12月21日至2024年3月30日。大家最愛的日本航程，有「高雄－沖繩1799元起」旅遊期間2024年1月16日至2024年2月14日，「高雄－東京成田2099元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日，「台北－佐賀2299元起」、「台北－新潟2699元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日。

飛韓國部分則有「台北－大邱1699元起」、「高雄－金浦1999元起」旅遊期間12月21日至2024年3月30日；「台北－仁川1999元起」、「台北－釜山1999元起」、「台北－濟州2299元起」旅遊期間12月21日至2024年4月30日，賞雪衝一波。

▲2023聖誕快樂！台灣虎航驚喜「899元促銷機票」飛日韓澳泰越；易飛網新春早鳥賞櫻4日最低價12900元起，年終搶便宜方案一次整理。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航耶誕驚喜「899元促銷機票」飛日韓澳泰越，今早10:00開賣。（圖／台灣虎航提供）
📌越捷航空「直飛越南馬爾地夫」富國島機票單程1850元
越捷航空明年1月17日開通直飛越南富國島新航線，台灣民眾僅需花費3.5小時、還省下簽證費用，就能直飛越南的馬爾地夫，探訪最夢幻日落異形沙灘、走訪西貢歌劇院、檳城百年市場等景點。機票單程最低只要1850元，一週7班 「台北 – 富國島」往返直航。

▲越捷航空「直飛越南富國島」機票最低單程1850元。（圖／越捷航空提供）
▲越捷航空「直飛越南富國島」機票最低單程1850元。（圖／越捷航空提供）

聖誕驚喜！台灣虎航「899促銷機票」飛日韓澳泰越　賞櫻4日12900

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