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必勝客「隱藏服務」被抖出！一堆人不知　369元披薩、烤雞吃到飽

▲每到需要舉辦派對時，不少人都會點必勝客的披薩、烤雞等，三五好友聚在一起開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲每到需要舉辦派對時，不少人都會點必勝客的披薩、烤雞等，三五好友聚在一起開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近聖誕節又快到了，不少人都會找親朋好友相聚來舉辦聖誕派對交換禮物，因而也會點披薩、炸雞等等來吃，而說到台灣披薩店，就一定會想到知名連鎖餐廳「必勝客」，每次都會推出許多獵奇口味的披薩，成功製造話題。不過有內行老饕就分享，必勝客除了可以點到家中吃之外，其實還有「披薩吃到飽」的服務，讓大批網友直呼「怎麼到現在才知道」。

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有內行老饕在Tik Tok分享表示「大家知道必勝客有吃到飽的服務嗎？一個人只要369元就可以超過8種披薩吃到飽，店內還有焗烤燉飯、烤雞、蔬菜湯、玉米濃湯、烤布蕾、薯條、水果、布朗尼、蔬菜沙拉自助吧跟飲料吧無限享用唷！」

▲必勝客「隱藏服務」被曝光啦！不僅有一般門市可以外帶，也有歡樂吧自助餐廳吃到飽，每個人只要369元。（圖/Google評論）
▲必勝客「隱藏服務」被曝光啦！不僅有一般門市可以外帶，也有歡樂吧自助餐廳吃到飽，每個人只要369元。（圖/Google評論）
貼文曝光後，不少愛吃必勝客的網友紛紛表示「在哪裡啊？根本沒有看過」、「吃好久囉！家裡附近就有一間，每次想吃必勝客都不會點回家吃，去吃這個不到400元超划算」、「真假的啦！怎麼都不知道有這種店」、「南部有嗎？怎麼都沒有看過」、「369元吃到飽，這些餐點比點回家吃划算太多了吧」。

事實上，必勝客這個自助吧的模式是從1997年所推出，名稱是「必勝客歡樂吧」，原本在台灣也是有多家分店，不過後來隨著台灣buffet市場崛起，民眾飲食習慣改變等等，現在已經沒有剩下幾家。根據必勝客官網顯示，目前全台三家歡樂吧分店都位於台北，包括「光復門市」、「敦化門市」以及「南港門市」。

▲必勝客歡樂吧的自助吧檯選擇多樣，除了有披薩烤雞等熟食之外，還有沙拉、水果、烤布蕾的區域。（圖/Google評論）
▲必勝客歡樂吧的自助吧檯選擇多樣，除了有披薩烤雞等熟食之外，還有沙拉、水果、烤布蕾的區域。（圖/Google評論）
而《NOWnews》記者也實際到必勝客歡樂吧「敦化門市」以及「南港門市」用餐過兩次，店內的披薩選擇蠻多樣，絕對非常夠愛吃披薩的人食用，如果單一口味取完之後，店員還會換上新口味，整個餐期用餐結束可以吃到8種以上的披薩。另外還有水果沙拉自助吧、湯品、甜點、飲料吧、熟食可以選擇。

最推薦的就是「烤雞」，由於必勝客的烤雞拼盤光是官網售價就要449元，不少人點外帶回家吃都捨不得點，但是如果到自助吧用餐就可以無限續夾，平日一個人價格369加上一成服務費也才400初頭，如果愛吃烤雞跟披薩的人，來到必勝客歡樂吧絕對值回票價哦！

▲必勝客歡樂吧現在全台灣僅剩下三家門市，地點都在台北，平日只要369元加一成服務費，就能披薩烤雞吃到飽，性價比超高。（圖/必勝客官網）
▲必勝客歡樂吧現在全台灣僅剩下三家門市，地點都在台北，平日只要369元加一成服務費，就能披薩烤雞吃到飽，性價比超高。（圖/必勝客官網）

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