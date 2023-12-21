必勝客「隱藏服務」被抖出！一堆人不知　369元披薩、烤雞吃到飽

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貼文曝光後，不少愛吃必勝客的網友紛紛表示「在哪裡啊？根本沒有看過」、「吃好久囉！家裡附近就有一間，每次想吃必勝客都不會點回家吃，去吃這個不到400元超划算」、「真假的啦！怎麼都不知道有這種店」、「南部有嗎？怎麼都沒有看過」、「369元吃到飽，這些餐點比點回家吃划算太多了吧」。
事實上，必勝客這個自助吧的模式是從1997年所推出，名稱是「必勝客歡樂吧」，原本在台灣也是有多家分店，不過後來隨著台灣buffet市場崛起，民眾飲食習慣改變等等，現在已經沒有剩下幾家。根據必勝客官網顯示，目前全台三家歡樂吧分店都位於台北，包括「光復門市」、「敦化門市」以及「南港門市」。
而《NOWnews》記者也實際到必勝客歡樂吧「敦化門市」以及「南港門市」用餐過兩次，店內的披薩選擇蠻多樣，絕對非常夠愛吃披薩的人食用，如果單一口味取完之後，店員還會換上新口味，整個餐期用餐結束可以吃到8種以上的披薩。另外還有水果沙拉自助吧、湯品、甜點、飲料吧、熟食可以選擇。
最推薦的就是「烤雞」，由於必勝客的烤雞拼盤光是官網售價就要449元，不少人點外帶回家吃都捨不得點，但是如果到自助吧用餐就可以無限續夾，平日一個人價格369加上一成服務費也才400初頭，如果愛吃烤雞跟披薩的人，來到必勝客歡樂吧絕對值回票價哦！
@ncncnc.0507必勝客原來也有吃到飽！太滿足啦～😍 🍕 #必勝客#美食#比薩#吃到飽#台北美食#tiktok美食製作人#必勝邀約#尋珍之旅
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