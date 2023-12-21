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肯德基爺爺抗寒放送！1元炸雞、0元漢堡爽吃　最新「隱藏代碼」曝

▲強烈冷氣團來襲，肯德基爺爺抗寒優惠撒不停！最近肯德基的「隱藏優惠」代碼在網路上掀起熱烈討論。（圖/記者蕭涵云攝）
▲強烈冷氣團來襲，肯德基爺爺抗寒優惠撒不停！最近肯德基的「隱藏優惠」代碼在網路上掀起熱烈討論。（圖/記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

強烈冷氣團來襲，肯德基爺爺抗寒優惠撒不停！最近肯德基的「隱藏優惠」代碼在網路上掀起熱烈討論，繼12元蛋塔、0元咔啦雞腿堡的優惠吃法之後，現在又多了「1元炸雞」優惠代碼，不過活動只到12月23日，要吃的民眾可要加快腳步。不過由於肯德基的隱藏代碼實在太多，也讓許多肯德基鐵粉笑翻表示「這些代碼比我銀行所有帳戶密碼還要複雜」！

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最近有網友發現了0元咔啦雞腿堡吃法之後，又有人發現過去幾組推出的優惠，但是還沒過期的優惠代碼，只要在肯德基點餐機上打上優惠碼「13569」的話，就能用77元的價格買到咔啦脆雞+原味蛋塔+檸檬紅茶小杯，而原味蛋塔在官網售價是45元、小杯飲料是31元，加起來就已經76元，只要多1元就能多一塊炸雞爽吃，跟肯德基外帶自取+1元多炸雞有異曲同工之妙，活動到2024年的3月5日。

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最近肯德基的「隱藏優惠」代碼在網路上掀起熱烈討論，不少以前推出的隱藏優惠都被內行老饕挖出！（圖／記者蕭涵云攝）
不少肯德基鐵粉最近被優惠代碼轟炸，紛紛表示「這些代碼比我的銀行帳戶還要複雜啦！」、「我直接拿筆記本出來登記是合理的嗎？」、「直接開手機備忘錄拿起來登記笑死，代碼也太多了」、「代碼真的是多到不行，肯德基爺爺真的是謝謝妳」。

而《NOWnews》記者也整理最近幾大爆紅的肯德基「隱藏代碼」，提供給愛吃肯德基的民眾作為參考，有便宜蛋塔、漢堡、炸雞，每種代碼任君挑選！肯德基爺爺抗寒大放送啦！

🟡「40553」售價79元：4塊上校雞塊+1顆原味蛋塔+小杯經典奶茶。官網價格換算4塊雞塊49元+經典冰奶茶38元一共87元，折價8元送一顆蛋塔。

🟡「13569」售價77元：咔啦脆雞+原味蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網價格換算蛋塔45元+檸檬紅茶小杯31元一共76元，加1元就能享用咔啦脆雞。

🟡「13456」售價120元：2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料。官網換算價格小杯飲料31元+蛋塔2顆90元，折價1元送一顆咔啦雞腿堡。

🟡「23843」售價105元：咔啦雞腿堡+蛋塔2顆。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價10元送兩顆蛋塔。

🟡「23819」售價111元：咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價4元送1顆蛋塔+1杯小杯飲料。

🟡「13433」售價107元：義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆。官網換算價格蛋塔45元，烤雞一塊只要31元。

🟡「23951」售價359元：兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊。官網換算價格上校雞塊分享盒210元，蛋塔12顆算下來一顆12元，對比單點一顆45元來說，三折不到超划算。

▲肯德基經常都會跟企業配合節日推出許多優惠代碼，只不過因為代碼太多，許多隱藏優惠都被遺忘。（圖/肯德基提供）
▲肯德基經常都會跟企業配合節日推出許多優惠代碼，只不過因為代碼太多，許多隱藏優惠都被遺忘。（圖/肯德基提供）
至於為何在官網上都沒看見這些優惠碼，那是因為肯德基在每個月、不同節日都會跟許多企業合作或者推出優惠，像是這次被翻出來的77元點心組合，就是在感恩節的時候推出，可以一路使用到明年的3月5日，因官網上面都只會有最新推出的優惠代碼資訊，但過去所推出的代碼其實都還沒過期，才會被遺忘！如今又被網友整理翻出，愛吃肯德基的人真的是不要錯過唷！

至於麥當勞也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！

▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送優惠碼「10NUG」5款「買一送一」！麥克雞塊「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）

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