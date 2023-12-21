肯德基爺爺抗寒放送！1元炸雞、0元漢堡爽吃　最新「隱藏代碼」曝

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不少肯德基鐵粉最近被優惠代碼轟炸，紛紛表示「這些代碼比我的銀行帳戶還要複雜啦！」、「我直接拿筆記本出來登記是合理的嗎？」、「直接開手機備忘錄拿起來登記笑死，代碼也太多了」、「代碼真的是多到不行，肯德基爺爺真的是謝謝妳」。
而《NOWnews》記者也整理最近幾大爆紅的肯德基「隱藏代碼」，提供給愛吃肯德基的民眾作為參考，有便宜蛋塔、漢堡、炸雞，每種代碼任君挑選！肯德基爺爺抗寒大放送啦！
🟡「40553」售價79元：4塊上校雞塊+1顆原味蛋塔+小杯經典奶茶。官網價格換算4塊雞塊49元+經典冰奶茶38元一共87元，折價8元送一顆蛋塔。
🟡「13569」售價77元：咔啦脆雞+原味蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網價格換算蛋塔45元+檸檬紅茶小杯31元一共76元，加1元就能享用咔啦脆雞。
🟡「13456」售價120元：2顆蛋塔+咔拉雞腿堡+1杯小杯飲料。官網換算價格小杯飲料31元+蛋塔2顆90元，折價1元送一顆咔啦雞腿堡。
🟡「23843」售價105元：咔啦雞腿堡+蛋塔2顆。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價10元送兩顆蛋塔。
🟡「23819」售價111元：咔啦雞腿堡+蛋塔+檸檬紅茶小杯。官網換算價格咔啦雞腿堡單點115元，折價4元送1顆蛋塔+1杯小杯飲料。
🟡「13433」售價107元：義式香草烤雞2塊+蛋塔1顆。官網換算價格蛋塔45元，烤雞一塊只要31元。
🟡「23951」售價359元：兩盒6入裝的蛋塔+上校雞塊分享盒20塊。官網換算價格上校雞塊分享盒210元，蛋塔12顆算下來一顆12元，對比單點一顆45元來說，三折不到超划算。
至於為何在官網上都沒看見這些優惠碼，那是因為肯德基在每個月、不同節日都會跟許多企業合作或者推出優惠，像是這次被翻出來的77元點心組合，就是在感恩節的時候推出，可以一路使用到明年的3月5日，因官網上面都只會有最新推出的優惠代碼資訊，但過去所推出的代碼其實都還沒過期，才會被遺忘！如今又被網友整理翻出，愛吃肯德基的人真的是不要錯過唷！
至於麥當勞也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！
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