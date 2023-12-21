暖暖包用過別丟！「4隱藏神用途」曝 靠1招延長壽命：可暫停發熱
台灣近日迎來強烈大陸冷氣團，氣溫急速驟降，不少人都拿出暖暖包禦寒，但暖暖包除了可以保暖，使用完畢還有4個超實用的用途，可以除臭、防潮，甚至是泡澡。另外，暖暖包用到一半若想「暫停使用」，也可以入密封的塑膠袋內，等到要用時再取出即可。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《早安健康》報導，日本家事達人Rummy指出，使用過後的暖暖包其實還有許多用途，第一個就是除臭，由於暖暖包中有活性碳能消臭，建議可以直接把暖暖包塞進鞋子，或把封口剪開並倒入小盤子中，再放入鞋櫃幫忙除臭。
由於暖暖包裡的鐵粉、活性碳及蛭石具有防潮效果，因此Rummy表示第二個用途可以拿來除濕，建議放入潮濕的衣櫥內，另一方面還能除臭。第三個用途則是園藝方面，由於暖暖包內的蛭石具有保水、透氣效果，可以混入土壤中增進營養，發熱用鐵粉則可讓土壤補鐵、幫助植物生長。
不過，暖暖包裡含有鹽分，若直接倒入土壤恐造成鹽害，進而影響植物生長，因此Rummy建議先將暖暖包倒在2～3片咖啡濾紙上，再加水過濾，將鹽分溶出。而第四個用途則是淨水，日本大塚商會網路通路たのめーる曾建議，在泡澡時可以將用過的暖暖包直接泡在浴缸內，可能有提升水質的效果，但切記不能拿來過濾飲用水。
林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈也曾透露，若是開了暖暖包之後要「暫停使用」，又想避免直接降溫、造成浪費，可以將用到一半的暖暖包，置入密封的塑膠袋內，再把空氣擠出並密封，就能防止鐵粉繼續氧化，若想繼續使用再取出即可。