台灣人常常濫用「沒關係」三個字！醫曝真實5情境：都該說對不起

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1.自己少付了錢，被店員提醒，卻回答「沒關係！」
這裡的「沒關係」，是「幹麻要計較這點小錢」？還是「不好意思」？多付了不用找錢，才能說「沒關係」啦！
2.硬擠進電梯，別人提醒他上錯了，也不出去，卻說「沒關係！我先坐上去，再坐下來」
這裡的「沒關係」，是「干你什麼事，礙到你了嗎」？還是「謝謝提醒，但是，我不覺得麻煩」？
3.高鐵上
「你坐到我的位子了！」
「沒關係！我下一站就下車了！」
你沒關係，我有關係啊！我就喜歡坐靠窗的位置，才先預訂的！我管你什麼時候要下車，你現在就應該換回來吧？
4.你點熱美式，店員幫你做成冰美式，你提醒他之後，他說:「沒關係，我幫你重做。」
這裡的「沒關係」是指「不管你剛剛怎麼說，顧客至上，你現在說了算！」？(他只是想息事寧人，並不代表你是對的)還是「不好意思」我弄錯了？
5.民代面對員警開罰單說
「沒關係，我們回去講！」
這裡的「沒關係」，其實是一種「威嚇」？還是「就做你該做的」？
上述現象也讓陳志金醫師十分困惑，並提出自身見解「當別人損害了你的權益後向你道歉，你不介意才能回答『沒關係』，如果是自己損害了他人的權益，要說「不好意思」或「對不起」而不是沒關係」。
陳志金醫師也好奇，大家在使用「沒關係」的時候，是怎麼想的？不少網友看完後，也紛紛驚覺大喊：「確實現代常聽到沒關係這用詞，用錯地方讓人感到非常不舒服」、「的確，這年頭，把沒關係當口頭禪，令人摸不著頭腦的狀況，著實變多了」、「這就是中文的博大精深」、「最常遇到的是提醒插隊的人排隊，對方會說：沒關係啊！讓你先啊。還一副很大器的樣子...」。