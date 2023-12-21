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冬至吃湯圓別只會水煮！內行神吃法變「香港甜點」：吃過保證上癮

▲冬至即將到來，不少人都會煮湯圓來吃，但你吃過用煎的湯圓嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲冬至即將到來，不少人都會煮湯圓來吃，但你吃過用煎的湯圓嗎？（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

年末將至，除了聖誕節跟跨年之外，也不要忘了家人團聚一起吃湯圓的「冬至」，今年冬至正逢強烈冷氣團來襲，是不是更加應景有感覺呢？然而，冬至一到，不少人都會煮一碗熱呼呼的湯圓來吃，像是熱門口味芝麻、花生等等，不過一成不變的吃法，一定有許多人已經吃膩！就有網友分享湯圓的獨門吃法，不再是用水煮而是用「小火煎」，不僅煎出來漂亮完整，外觀還跟香港甜點雞蛋仔有幾分相似，讓不少嘗試過的人直呼「這吃了會上癮」！

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YouTuber「郭師傅與單大廚」在頻道上傳短影音，只見頻道主將湯圓直接倒到平底鍋裡，讓一旁的老婆問「你在幹嘛呀老公？湯圓還能用煎的吃嗎？」而做法其實非常簡單，先將冷凍的湯圓不用退冰倒入平底鍋之內，接著倒入適當的油量。

▲湯圓還可以用煎的吃，做起來外觀就跟香港甜點雞蛋仔一樣。（圖/YT@郭師傅與單大廚）
▲湯圓還可以用煎的吃，做起來外觀就跟香港甜點雞蛋仔一樣。（圖/YT@郭師傅與單大廚）
接著把湯圓稍微晃一下，讓底部均勻沾到油，接著加入一小杯水，蓋上蓋子以中小火煎4分鐘，接著打開後開大火把水分收乾，然後直接一個甩鍋翻面（這裡不會翻面的民眾，可以使用盤子倒扣在平底鍋的方式，再倒回鍋內），接著反轉之後火勢不要太大再煎一下就可以上桌啦！

「郭師傅與單大廚」夫妻也在成品上桌後表示「哇好可愛！這就像是香港的雞蛋仔一樣，只是是湯圓版的！吃起來就像煎年糕一樣香啊！非常的好吃，感覺上比煮的還要好吃」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！還有這種吃法呀，冬至來試看看」、「試過是真的好吃的！」、「真的不錯吃，家裡小朋友整個愛上了」、「吃過會上癮，不過湯圓還是不要吃太多比較好」。

▲明天就是12月22日冬至，台灣人習慣要應景吃上一碗湯圓，不管是香甜迷人的甜湯圓，又或者包肉餡的鹹湯圓，為您搜羅全台10家擁有好口碑的知名老店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冬至吃湯圓要注意，因為通常包餡湯圓都是甜口味，熱量也比較高，民眾還是要斟酌份量食用。（圖／記者葉盛耀攝）
而冬至即將來臨，要吃湯圓的民眾可要注意熱量問題了！營養師高敏敏就曾經分享過，包餡大湯圓以甜口味熱量較高，像是熱銷的桂冠芝麻湯圓一顆就要77.8卡、義美奶茶口味一顆74卡、桂冠鮮肉則是60.4卡，連最低的桂冠紅豆湯圓一顆也要57.6卡。

另外，不要看紅白小湯圓好像熱量很可愛，因大家都習慣一碗、一碗吃，一盒200g就約莫有50顆，若整盒吃完可是飆出600多大卡，不得不慎。高敏敏建議享用小湯圓可以避開濃甜糖水，改以搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁，或可以加入昆布、豆腐、肉絲、白蘿蔔及青蔥一起煮，會更營養均衡又健康。


 

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