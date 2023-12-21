冬至吃湯圓別只會水煮！內行神吃法變「香港甜點」：吃過保證上癮

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接著把湯圓稍微晃一下，讓底部均勻沾到油，接著加入一小杯水，蓋上蓋子以中小火煎4分鐘，接著打開後開大火把水分收乾，然後直接一個甩鍋翻面（這裡不會翻面的民眾，可以使用盤子倒扣在平底鍋的方式，再倒回鍋內），接著反轉之後火勢不要太大再煎一下就可以上桌啦！
「郭師傅與單大廚」夫妻也在成品上桌後表示「哇好可愛！這就像是香港的雞蛋仔一樣，只是是湯圓版的！吃起來就像煎年糕一樣香啊！非常的好吃，感覺上比煮的還要好吃」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！還有這種吃法呀，冬至來試看看」、「試過是真的好吃的！」、「真的不錯吃，家裡小朋友整個愛上了」、「吃過會上癮，不過湯圓還是不要吃太多比較好」。
而冬至即將來臨，要吃湯圓的民眾可要注意熱量問題了！營養師高敏敏就曾經分享過，包餡大湯圓以甜口味熱量較高，像是熱銷的桂冠芝麻湯圓一顆就要77.8卡、義美奶茶口味一顆74卡、桂冠鮮肉則是60.4卡，連最低的桂冠紅豆湯圓一顆也要57.6卡。
另外，不要看紅白小湯圓好像熱量很可愛，因大家都習慣一碗、一碗吃，一盒200g就約莫有50顆，若整盒吃完可是飆出600多大卡，不得不慎。高敏敏建議享用小湯圓可以避開濃甜糖水，改以搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁，或可以加入昆布、豆腐、肉絲、白蘿蔔及青蔥一起煮，會更營養均衡又健康。