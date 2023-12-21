燒肉中山超市「四行倉庫」登貴婦百貨！美食街吃活體帝王蟹啖和牛
台中名店燒肉中山話題不斷，才剛在東區新光三越鑽石塔Diamond Towers開設「板前中山」，超市品牌「四行倉庫FOUR FOOD DEPOT」台北首店，12月22日進駐BELLAVITA寶麗廣塲試營運，直接在百貨公司美食街吃活體帝王蟹！還能大啖和牛牛排，當然最受歡迎的豪華「急救便當系列」也跟著北上，不只推出台北限定款「四盎司A5日本和牛便當」，鋪滿四種高級海鮮的「財富自由海鮮便當」 還祭出全新優惠價格888元回饋活動。
記者蕭涵云/台北報導
沒想到在百貨公司裡也有專業水族箱溫控設備，活跳跳的超巨大帝王蟹、龍蝦、生蠔都近在眼前！燒肉中山旗下時髦餐廳超市「四行倉庫FOUR FOOD DEPOT」，全台第二間門市就開在信義區BELLAVITA寶麗廣塲，座落B2「分享餐廳」美食街中，進口蝦蟹、龍蝦等活體海鮮，都能「現點、現撈、 現煮」。
主打消費者無需額外支付代客料理的烹調費用，在「四行倉庫」就能以超市直送價格吃到餐廳等級的海鮮料理，消費者也可以在水箱前挑選好食材，等著新鮮漁獲直接上桌。像是日本直送生蠔、「清蒸活龍蝦」可選擇活波士頓龍蝦或活澳洲龍蝦，「清蒸活體蟹」則有日本直送帝王蟹或松葉蟹。
「四行倉庫」同時設有「燒肉中山」引以為傲的豪華和牛精肉鋪，每日供應A5日本和牛、澳洲M8-9和牛、美國 USDA Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬等產地肉品，並由最資深的修切師傅每日手工專業精修、新鮮直出。可以自由挑選喜歡的肉質口感及油脂風味，並依據個人食量選擇份量。
而在BELLAVITA分享餐廳內，則供應精選四款招牌肉品「冷藏牛排套餐」，包括USDA Prime等級美國黑安格斯無骨牛小排、澳洲和牛板腱牛排、A5日本和牛霜降及A5日本和牛極上霜降。套餐皆附有和牛油薯條、烤蒜球、櫛瓜、蒜片及甜椒及500ml副餐飲品擇一。
而「四行倉庫」最受歡迎的豪華「急救便當系列」也跟著北上了，過去看得到吃不到的豪華海鮮珠寶便當，也能在BELLAVITA分享餐廳內用，從380元起跳的療癒日常海鮮便當及牛肉便當都有，還招待免費開胃漬物及昆布柴魚湯。
更推出台北限定款「四盎司A5日本和牛便當」，裝有重達4盎司的爐烤A5日本和牛，佐以自家醃漬「草上奔放蛋」的新鮮蛋黃；「財富自由牛肉便當」則以USDA Prime等級美國黑安格斯翼板爐烤、搭配北海道厚岸產馬糞海膽、魚子醬及自家醃漬鮭魚卵，是超豪華的海陸盛合便當。
而閃亮亮鋪滿四種高級海鮮的「財富自由海鮮便當」，歡慶「四行倉庫」台北信義店開幕，還祭出全新優惠價格888元（原價1280元）回饋活動；於餐廳內用或是外帶消費，集滿10個急救便當（不限口味），還可任選一款380元以下之急救便當，由「四行倉庫」免費招待。
另外，這一鍋皇室秘藏鍋物今年冬天則推出限定版「金奢聖誕套餐」，集結日本頂級A5和牛精選沙朗、翼板、梅花、老饕肉四種精選部位，搭配時令肥美的秋蟹等海陸美饌，優惠價2680元（原價3599元）；活動期間至官方臉書留言，完成指定任務還有機會獲得抽中這一鍋雙人套餐券、WAT聖誕限定禮盒等好禮。