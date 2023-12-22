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寒流6°C冷爆「冬眠級棉被蓋法」曝！一堆人蓋錯　正確順序暖整夜

▲天冷一件被子蓋不夠，同時出動毛毯、棉被一起保暖，一般人都習慣先蓋毛茸茸的毯子、再蓋冰涼涼的被子，其實順序蓋反了。（示意圖／取自Shutterstock）
▲天冷一件被子蓋不夠，同時出動毛毯、棉被一起保暖，一般人都習慣先蓋毛茸茸的毯子、再蓋冰涼涼的被子，其實順序蓋反了。（示意圖／取自Shutterstock）

記者張嘉哲/綜合報導

冬至寒流來襲，今（22）日清晨全台低溫，桃園楊梅更出現6.7度的低溫，除了騎車要注意保暖之外，晚上睡覺棉被要怎麼蓋才是正確的呢？根據東妮寢飾行銷經理王佳慧表示，正確的棉被蓋法，應該把毯子蓋在最外面，才能加強人體跟棉被中間的貼合度，鎖住溫度提高保暖效率。

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棉被的種類有很多種，有像是最大件厚重的棉被、毛茸茸的毯子、羽絨被等等，而很多人因為毛毯的材質相對舒適，都會選擇先蓋上毛毯再蓋上棉被，但是這樣的並不是正確最有效的保暖蓋法喔！東妮寢飾行銷經理王佳慧就提到，正確蓋法應該是建議將毯子蓋在最外面，然後再蓋棉被，這樣才能加強人體和棉被中間的貼合度。

過去日本節目當中，也有訪問到日本睡眠專家，棉被蓋法的保暖程度最不暖的蓋法就是先蓋毛毯再蓋棉被；接著才是先蓋棉被再蓋毛毯次之；如果民眾還是非常怕冷的話，可以把毛毯鋪在身體下方，然後把羽絨被蓋在上面，讓身體夾在中間像是三明治一樣，是最溫暖的方式！王佳慧補充，若是怕冷的民眾，可選擇天然纖維被，包括羽絨被、羊毛被、蠶絲被這類寢具。

▲日本東海電視台訪問專門研究睡眠的醫師，指出先蓋毯子、外層蓋羽絨被的方式最不保暖。（示意圖／翻攝自tokai-tv）
▲日本東海電視台訪問專門研究睡眠的醫師，指出大家最常先蓋毯子、外層蓋羽絨被的方式其實是最不保暖的。（示意圖／翻攝自tokai-tv）
而冬天睡覺也有眉角，耳鼻喉科醫師柯仁弘就提到，雖然被窩裡暖呼呼，但臉部接觸到冷空氣也會感冒，在溫差大的情況下，容易加劇過敏、鼻塞、流鼻涕等症狀；如果室內要加開暖氣以保持恆溫，千萬別把口鼻悶在被窩裡睡覺，反而會因缺氧而頭昏腦脹。

柯仁弘說，最多人會忽略「頸部」的保暖，由於人體的心臟要將溫暖的血液輸送到頭部，一定會經過脖子的大動脈，此處聚集許多細小的交感神經和血管，因此民眾也要特別注意「頸部」保暖，才不會引起落枕或猝死的發生，只要做好保暖，就能安心躺平、一覺到天亮沒煩惱。

▲冬天不少人都會出動毛毯跟羽絨被，記得要先蓋羽絨被再蓋毛毯才會更加溫暖！也要注意頸部的保暖哦。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冬天不少人都會出動毛毯跟羽絨被，記得要先蓋羽絨被再蓋毛毯才會更加溫暖！也要注意頸部的保暖哦。（圖/記者張嘉哲攝）

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