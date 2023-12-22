冬至吃湯圓「台灣人只吃桂冠」！眾揭2優勢沒對手：全聯榜單認證

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貼文曝光後，不少網友紛紛點破關鍵「其他家就是沒有桂冠好吃啊」、「桂冠湯圓各大通路都買得到，連超商都有太方便了」、「這就跟沙茶醬只會想到牛頭牌一樣，其他家的商品比不贏」、「廣告行銷策略最成功，就像烤肉醬就想到萬家香」、「老字號的又好吃，其他後來推出的都沒他好吃，當然就沒對手」、「連去超商都能買到，實在想不到有哪家可以比拼」。
綜合網友意見，多數人認為桂冠之所以可以稱霸湯圓市場，在於「購買便利性」以及「老字號做出口碑」兩大原因，由於部分品牌的湯圓並不一定可以在各大通路找到，有些超市有賣有些只有超市、大賣場才有販售，因此桂冠在市面能見度高；加上廣告行銷既定印象很深，造就如同牛頭牌沙茶醬、萬家香烤肉醬的模式在市面上稱霸。
而根據全聯2023年度銷售數據統計，截至11月底，湯圓熱銷產品的前五名，竟然全部都被桂冠的湯圓全部包下，第一名至第五名依序為「桂冠芝麻湯圓」、「桂冠花生湯圓」、「桂冠鮮肉湯圓」、「桂冠冷凍小湯圓」、「桂冠芝麻小湯圓」等，全聯作為超市最大通路，桂冠如此霸榜全聯湯圓銷售榜，可以說是被認證的真王者！
而今天冬至要吃湯圓的民眾可也要注意熱量問題了！營養師高敏敏就曾經分享過，包餡大湯圓以甜口味熱量較高，像是熱銷的桂冠芝麻湯圓一顆就要77.8卡、義美奶茶口味一顆74卡、桂冠鮮肉則是60.4卡，連最低的桂冠紅豆湯圓一顆也要57.6卡。
另外，不要看紅白小湯圓好像熱量很可愛，因大家都習慣一碗、一碗吃，一盒200g就約莫有50顆，若整盒吃完可是飆出600多大卡，不得不慎。高敏敏建議享用小湯圓可以避開濃甜糖水，改以搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁，或可以加入昆布、豆腐、肉絲、白蘿蔔及青蔥一起煮，會更營養均衡又健康。