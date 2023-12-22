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台灣森林遊樂園別只玩阿里山！遊客改這「搭小火車」　真實評價曝

▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園也有「蹦蹦車」可以搭！不少遊客玩過後大讚不輸阿里山的小火車。（圖/旅遊王官網）
▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園也有「蹦蹦車」可以搭！不少遊客玩過後大讚不輸阿里山的小火車。（圖/旅遊王官網）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的旅遊景點講也講不完，一生要踩完台灣所有景點幾乎不太可能，因此不少人也會挑重點選擇，例如說到台灣森林遊樂園搭小火車遊覽山水，大家都會想到是「阿里山森林遊樂園區」，不過其實台灣不只阿里山可以搭乘小火車，位於宜蘭的「太平山森林遊樂園」也有類似的蹦蹦車可以搭，不少遊客去過之後都大讚「一定要來體驗過一次，真的超美」。而根據觀光署最新統計，太平山森林遊樂園今年前10月的觀光人次有39萬餘人，排名森林遊樂園類別第三名！

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根據觀光署日前公布的最新統計數據當中，在「森林遊樂園」的類別當中，第一名仍然是以南投「溪頭教育園區」奪下，前10月累積造訪人次134萬人；而第二名則是著名的嘉義「阿里山森林遊樂園」，前10月累積造訪人次80萬餘人；第三名則是位於宜蘭的「太平山森林遊樂園區」，前10月造訪人次有39萬餘人。

▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園今年觀光人潮排名「森林遊樂園」類別第三名，Google評價也同樣是第三名，表現非常優異。（圖/旅遊王官網）
▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園今年觀光人潮排名「森林遊樂園」類別第三名，Google評價也同樣是第三名，表現非常優異。（圖/旅遊王官網）
然而，值得一提的是，太平山遊樂園不僅是森林遊樂園類別中觀光人次排名第三，同時Google評價上也是排名第三的4.5顆星，僅輸給「合歡山國家森林遊樂園」的4.7顆星以及「阿里山森林遊樂園」的4.6顆星，其園區內最大特色除了有天然的美景之外，就是可以全台獨有的「蹦蹦車」，北部的遊客不用再執著想搭小火車而殺到嘉義阿里山，不少人都會選擇就近的「太平山森林遊樂園」。

太平山森林遊樂園的「蹦蹦車」會帶領遊客遊園參觀，仔細看Google評價當中，就有不少遊客針對蹦蹦車提出點評「蹦蹦車超好玩！有來的人一定要嘗試看看」、「蹦蹦車來太平山一定要坐的，沿路美景真的超讚」、「本來就很想要搭阿里山小火車，意外得知太平山也有蹦蹦車就來搭看看，真的非常的好玩」、「搭蹦蹦車到茂興站走茂興懷舊步道，平坦好走，氣溫涼爽，夏天避暑的聖地」。

▲太平山森林遊樂園有「蹦蹦車」可以遊園觀賞美景，成為經典招牌設施，不少遊客都到此朝聖。（圖/Google評論）
▲太平山森林遊樂園有「蹦蹦車」可以遊園觀賞美景，成為經典招牌設施，不少遊客都到此朝聖。（圖/Google評論）
事實上，太平山森林遊樂園位於宜蘭大同鄉，一直都有「人間仙境」的美稱，全區包括有南湖大山山系、三星山山系、大霸尖山支脈，園區內也有保留原始林木包括紅檜、扁柏、鐵杉等，曾經是與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。

園區內可以玩的設施其實非常多，包括鳩之澤溫泉、森林樂園、森林浴步道、野生動物保護區、蹦蹦車道、溫泉戲水池、地熱煮蛋區等等，而且因為太平山森林遊樂園區海拔高差甚大，兼有亞熱帶至寒帶氣侯，各林帶樹種繁雜、材質優美，所以四季都可以呈現不同樣貌，像是春暖時花開五彩繽紛、秋季的時候火紅的楓樹為太平山帶來艷麗的色彩、冬天則還有雪景可以觀賞，例如今天冬至就有不少人上山追雪成功，可以說是一個四季皆宜的地方，下回如果去膩了阿里山，不妨可以到太平山走走逛逛囉！

▲太平山森林遊樂園裡面有許多步道可以走，美景全收眼底真的超值得去一次。（圖/Google評價）
▲太平山森林遊樂園裡面有許多步道可以走，美景全收眼底真的超值得去一次。（圖/Google評價）

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