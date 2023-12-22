台灣森林遊樂園別只玩阿里山！遊客改這「搭小火車」　真實評價曝

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然而，值得一提的是，太平山遊樂園不僅是森林遊樂園類別中觀光人次排名第三，同時Google評價上也是排名第三的4.5顆星，僅輸給「合歡山國家森林遊樂園」的4.7顆星以及「阿里山森林遊樂園」的4.6顆星，其園區內最大特色除了有天然的美景之外，就是可以全台獨有的「蹦蹦車」，北部的遊客不用再執著想搭小火車而殺到嘉義阿里山，不少人都會選擇就近的「太平山森林遊樂園」。
太平山森林遊樂園的「蹦蹦車」會帶領遊客遊園參觀，仔細看Google評價當中，就有不少遊客針對蹦蹦車提出點評「蹦蹦車超好玩！有來的人一定要嘗試看看」、「蹦蹦車來太平山一定要坐的，沿路美景真的超讚」、「本來就很想要搭阿里山小火車，意外得知太平山也有蹦蹦車就來搭看看，真的非常的好玩」、「搭蹦蹦車到茂興站走茂興懷舊步道，平坦好走，氣溫涼爽，夏天避暑的聖地」。
事實上，太平山森林遊樂園位於宜蘭大同鄉，一直都有「人間仙境」的美稱，全區包括有南湖大山山系、三星山山系、大霸尖山支脈，園區內也有保留原始林木包括紅檜、扁柏、鐵杉等，曾經是與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。
園區內可以玩的設施其實非常多，包括鳩之澤溫泉、森林樂園、森林浴步道、野生動物保護區、蹦蹦車道、溫泉戲水池、地熱煮蛋區等等，而且因為太平山森林遊樂園區海拔高差甚大，兼有亞熱帶至寒帶氣侯，各林帶樹種繁雜、材質優美，所以四季都可以呈現不同樣貌，像是春暖時花開五彩繽紛、秋季的時候火紅的楓樹為太平山帶來艷麗的色彩、冬天則還有雪景可以觀賞，例如今天冬至就有不少人上山追雪成功，可以說是一個四季皆宜的地方，下回如果去膩了阿里山，不妨可以到太平山走走逛逛囉！