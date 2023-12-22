冬至氣溫冷到爆！小心外牆磁磚也爆了 2招防「磁磚雨」禍從天降
今（22）冬至寒流發威，太平山深夜下瑞雪、玉山今晨下霧淞，全台19縣市發布低溫特報。而在氣溫遽變的時刻，建築物磁磚外牆的穩定性也受挑戰，可能因此突然掉落，影響人、車安全。專家提醒2招防範「磁磚雨」禍從天降，而建築物所有人、大樓管委會也應定期檢查外牆，2異常狀況得立刻檢修，若外牆磁磚剝落引發事故，恐面臨6萬以上30萬以下罰鍰，如造成傷亡還要另負民刑事責任。
記者徐銘穗/綜合報導
國土署今指出，「溫」、「濕」、「風」、「震」是影響外牆磁磚穩定性的4大要素，且臺灣地處地震帶上，四季天氣變化也大，在氣候及溫度轉變之際，外牆磁磚剝落情形恐會加劇，提醒民眾在日常生活時，就要留意建物外牆安全的意識，盡量行走在騎樓內，以確保通行安全。
新北市消防局也曾在臉書「新北消防發爾麵」發文，分享大樓外牆日常的檢測方法，如有以下2點異常，應立即請專業施工團隊將磁磚掀起重新鋪貼，避免發生危險。
1.以拿木棍輕輕敲擊，發現空鼓聲音。
2.膨管現象面積過大或集中、接合面不平或翹角。
國土署提醒，建築物所有權人應善盡建物管理之責，磁磚如有發生剝落危險，建築物所有權人必須自行修復改善，同時在其大樓外牆設置張貼警示設施，並予適當圈圍示警，才能有效減少磁磚剝落事件的發生。若有因此造成任何事故，建管單位可以違反《建築法》第77條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新臺幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰，並得連續處罰；如造成傷亡者，更將另負相關民刑事責任。