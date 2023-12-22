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《玩命關頭》馮迪索遭控性侵反擊！否認荒謬指控「有明確的證據」

▲馮迪索遭之前的女助理指控性侵，稍早他發聲反擊，表示手上握有明確證據可以反駁。（圖／美聯社／達志影像）
▲馮迪索遭之前的女助理指控性侵，稍早他發聲反擊，表示手上握有明確證據可以反駁。（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

以電影《玩命關頭》系列走紅的美國男星馮迪索（Vin Diesel），昨（21）日被爆出2010年拍攝《玩命關頭5》電影時對喬納森（Asta Jonasson）性侵犯。馮迪索稍早透過律師回應，稱手上有明確證據，反駁一切指控。 

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▲▼馮迪索（上圖）這次對上親弟弟約翰希南（下圖）。（圖／翻攝《玩命關頭9》預告）
▲馮迪索以電影《玩命關頭》系列走紅。（圖／翻攝《玩命關頭9》預告）
據《浮華世界》報導，遭女助理控訴性侵一事，馮迪索透過律師發表聲明表示，「馮迪索完全否認這項指控。這是他首次聽說這個超過13年的指控，由一名據稱只工作了9天的員工提出。有明確的證據完全反駁了這些荒謬的指控。」

▲對於被指控性侵女助理，馮迪索全盤否認。（圖／美聯社／達志影像）
▲對於被指控性侵女助理，馮迪索全盤否認。（圖／美聯社／達志影像）
據外媒報導的訴訟文件指出，當時馮迪索在拍攝《玩命關頭5》，某一天深夜，喬納森被要求在馮迪索所住的飯店等候，待房內其他人離開後，馮迪索突然抓住喬納森的雙手拉到床上，不管女方拒絕，開始對她毛手毛腳，撫摸她的胸部還掀起她的裙子。礙於工作及人身安全考量，喬納森不敢激怒他，嚇得她只能閉上眼睛。

事發2小時過後，喬納森接到馮迪索的妹妹、製作公司總裁薩曼莎（Samantha Vincent）的電話，通知她被解雇了。喬納森稱當初工作合約簽了保密協定，所以不能及時發聲。

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