肯德基爺爺送聖誕節禮物！9元炸雞代碼瘋傳 麥當勞雞塊買10送10
下週一就要迎來一年一度的聖誕節，這週末平安夜肯定有不少人要開派對，當然速食類的餐點肯定會成為首選！肯德基爺爺不缺席，一樣有幾組隱藏代碼還沒過期可以使用，只要輸入「23842」，就可以用359元買到5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂，扣掉蛋塔跟可樂的原價，炸雞一塊只要9元！而麥當勞叔叔也輸人不輸陣，聖誕夜有歡樂送雞塊買10送10！這週末要聚會的民眾可別忘了這些優惠碼唷！
記者張嘉哲/綜合報導
肯德基最近瘋傳許多「個人組」的優惠代碼，而現在多人餐組合也被翻出來，只要在2024年1月31日以前，在肯德基點餐機輸入「23842」的話，就可以用359元買到5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂，根據官網售價，肯德基蛋塔禮盒原價240元、可樂中杯2杯74元，加起來就已經314元，等於只要花45元就能享有5塊炸雞，平均一塊只要9元！超級划算。
除了該組代碼之外，多人餐的優惠代碼還有「23910」，活動期間也是到2024年1月31日以前，點餐機輸入代碼可以用399元買到，5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂；根據官網原價，雞塊98元+蛋塔3顆135元+3杯小飲93元，扣掉之後只要71元就能買到5塊炸雞，相當於一塊炸雞也只要14元，對比原價一塊69元的炸雞，直接下殺快2折！
《NOWnews》記者也實際幫大家整理派對多人餐的優惠代碼給大家參考，派對想點肯德基的話，優惠代碼任君挑選：
🟡「23842」售價359元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂。
🟡「23910」售價399元：5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂
🟡「23794」售價429元：原味蛋塔6入禮盒+2塊青花椒香麻脆雞(辣)+2塊咔啦脆雞+墨西哥莎莎雞腿捲+3杯小杯百事可樂
🟡「13545」售價358元：5塊炸雞桶+點心盒D（4塊上校雞塊+原味蛋塔）+點心盒F（原味蛋塔+小薯+2杯檸檬紅茶)
🟡「13584」售價385元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+點心盒B（雙色轉轉QQ球一份+小薯)
至於麥當勞叔叔也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！