肯德基爺爺抗寒大放送！最新「隱藏代碼」瘋傳　1元炸雞吃到明年

肯德基爺爺送聖誕節禮物！9元炸雞代碼瘋傳　麥當勞雞塊買10送10

▲肯德基爺爺聖誕節不缺席，最近許多「多人餐」的隱藏優惠代碼又被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基爺爺聖誕節不缺席，最近許多「多人餐」的隱藏優惠代碼又被挖出。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

下週一就要迎來一年一度的聖誕節，這週末平安夜肯定有不少人要開派對，當然速食類的餐點肯定會成為首選！肯德基爺爺不缺席，一樣有幾組隱藏代碼還沒過期可以使用，只要輸入「23842」，就可以用359元買到5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂，扣掉蛋塔跟可樂的原價，炸雞一塊只要9元！而麥當勞叔叔也輸人不輸陣，聖誕夜有歡樂送雞塊買10送10！這週末要聚會的民眾可別忘了這些優惠碼唷！

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肯德基最近瘋傳許多「個人組」的優惠代碼，而現在多人餐組合也被翻出來，只要在2024年1月31日以前，在肯德基點餐機輸入「23842」的話，就可以用359元買到5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂，根據官網售價，肯德基蛋塔禮盒原價240元、可樂中杯2杯74元，加起來就已經314元，等於只要花45元就能享有5塊炸雞，平均一塊只要9元！超級划算。

▲雙12「買一送一」！「最便宜速食」一次整理，必須關注肯德基、拿坡里、還有必勝客，掌握攻略爽吃雞塊6元、炸雞25元、披薩111元，有夠划算。
▲肯德基最近優惠不間斷，許多過去推出的「優惠代碼」都被翻出，愛吃肯德基的人把握時間快衝！（圖/記者蕭涵云攝）
除了該組代碼之外，多人餐的優惠代碼還有「23910」，活動期間也是到2024年1月31日以前，點餐機輸入代碼可以用399元買到，5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂；根據官網原價，雞塊98元+蛋塔3顆135元+3杯小飲93元，扣掉之後只要71元就能買到5塊炸雞，相當於一塊炸雞也只要14元，對比原價一塊69元的炸雞，直接下殺快2折！

《NOWnews》記者也實際幫大家整理派對多人餐的優惠代碼給大家參考，派對想點肯德基的話，優惠代碼任君挑選：

🟡「23842」售價359元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+2杯中杯百事可樂。

🟡「23910」售價399元：5塊咔啦脆雞+上校雞塊8個+蛋塔3顆+3杯小杯百事可樂

🟡「23794」售價429元：原味蛋塔6入禮盒+2塊青花椒香麻脆雞(辣)+2塊咔啦脆雞+墨西哥莎莎雞腿捲+3杯小杯百事可樂

🟡「13545」售價358元：5塊炸雞桶+點心盒D（4塊上校雞塊+原味蛋塔）+點心盒F（原味蛋塔+小薯+2杯檸檬紅茶)

🟡「13584」售價385元：5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+點心盒B（雙色轉轉QQ球一份+小薯)

▲聖誕跨年必備的多人餐優惠碼公開！點餐機輸入「13584」就享有優惠。（圖/肯德基提供）
▲聖誕跨年必備的多人餐優惠碼公開！點餐機輸入「13584」就享有優惠，可以用385元買到5塊炸雞桶+原味蛋塔6入禮盒+點心盒B（雙色轉轉QQ球一份+小薯)（圖/肯德基提供）
至於麥當勞叔叔也是輸人不輸陣！從12月20日至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠，愛吃麥當勞雞塊的民眾也別錯過啦！

▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼曝光，輸入「10NUG」可享勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱) 5款「買一送一」優惠，麥克雞塊相當於「買10送10」有夠嗨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送最新「買一送一」優惠碼，輸入「10NUG」可享勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤5款「買一送一」優惠，麥克雞塊相當於「買10送10」。（圖／記者蕭涵云攝）

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