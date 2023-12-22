賴皮寮vs真鄉下工寮！蘇一峰曝老家照 對比圖驚掉下巴：兩個世界
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建風波未平，賴清德日前在政見發表會中表態，指老家被藍白攻擊，他願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。國安局駐守萬里人員昨（21）也開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車，連門口崗哨也扛走。然而「賴皮寮」話題不墜，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰分享他從小長大的「真．鄉下工寮」老家，對比圖讓眾人驚掉下巴，直言簡直就是兩個世界。
記者徐銘穗/綜合報導
內科醫生出身的賴清德，其萬里老家昔日是工寮，如今卻是2層樓洋房，有花園、人工河養錦鯉，甚至在賴清德宣布信託做公益前還有國安特勤人員站哨。賴老家被風水老師林進來評是「龍脈」風水寶地，而且龍脈不只一條，賴老家背靠山，說明他出外有貴人相挺，但拆不拆對其「總統夢」影響都不大。
同樣是醫生的蘇一峰近期也在臉書公開自己長大的老家Google街景照，直言他從出生住到成年，一住20年，「防風林天然花園，野狗野鳥24小時站哨！四面環繞魚塭水池！沒有自來水、生活靠地下水」，直言這才是「真．鄉下工寮」，並點出圖中藍色窗戶處正是他的房間。
蘇一峰老家照引發討論，和賴清德老家對比圖一放，簡直就是兩個世界，不少人敬佩蘇一峰，「也太勵志了吧」，認為他是上進模範，但也有人認為他此時分享老家照有別的含意。